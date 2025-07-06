Во сколько может обойтись билет в аквапарк в Казахстане

Условия и доступность

Аквапарки есть не во всех городах Казахстана. Если же такой вид развлечений и есть, то не редко он единственный на весь город. Найти аквапарки не удалось в Уральске, Жезказгане, Кокшетау, Костанае и Павлодаре. В последних двух городах их возведением занимаются.

В тех городах, где аквапарки все же есть, условия сильно разнятся. Некоторые предоставляют билеты на весь день, у других предусмотрены тарифы на 3 или 4 часа. Дополнительно можно арендовать тапочки, полотенце. Конечно же, цена зависит от количества горок в аквапарке, наличии саун.

У некоторых предусмотрены системы скидок многодетным семьям, инвалидам. Как правило, детям до 3, либо до 4 лет — вход бесплатный. Самые необычные условия оказались в Усть-Каменогорске, где в прайсе указано, что до 6 месяцев доступ в аквапарк ребенку свободный. Если же возраст от полугода до года, то предоставляют скидку в 50 процентов.

Также тарифы разнятся по дням неделям, в будни дешевле, в выходные выше и при этом в некоторых аквапарках по выходным отменяют какие-либо акции.

Где дороже?

Самые дешевые цены оказались в Кызылорде. Здесь билет в будний день для ребенка стоит 1700 тенге. Самые дорогие билеты в выходные и, конечно, для взрослых — за 6000 тенге.

В целом по стране, в среднем билеты для взрослых стоят дороже на 1000-2000 тенге.

На втором месте по дешевизне расположились Туркестан, Талдыкорган и Семей. Детские билеты стартуют от 2000 тенге.

Из этих городов дороже всего в Туркестане — 4000 тенге.

В Семее нет разницы — взрослый или ребенок, цена одинаковая, разве что в выходные дни услуга обойдется уже в 2500 тенге.

А вот в Талдыкоргане за такие же деньги вам предложат надувной аквапарк. Те же горки, тот же бассейн, но все это под открытым небом и надувное.

Следующим в рейтинге расположился Шымкент, где цены варьируются от 2500 до 6000 тенге. Учитывая, что город большой, здесь ни один аквапарк, но тем не менее, стоимость услуг практически одинаковая.

В Атырау цены варьируются от 3000 до 12000 тенге. При этом, здесь две зоны отдыха и в первом случае — самый высокий ценник за 6000 тенге.

Следом расположилась Караганда, где стоимость в пределах 3500-5500 тенге. Не очень цены отличаются в Таразе, где есть два аквапарка: один крытый, второй уличный и стоимость здесь от 3600 до 5200 тенге.

В Актау покупаться можно для детей от 4000 тенге. Дороже всего обойдется взрослым в выходные дни - за 8000 тенге. Здесь цены указаны конкретно на июль, в июне же было немного дешевле.

От 5000 тенге стоимость услуг начинается в Актобе, Петропавловске и сюда же можно отнести Бурабай, куда ездят жители Кокшетау, где аквапарка нет. В курортной зоне цены достигают 10000 тенге.

Следом оказался Усть-Каменогорск, где за 5500 тенге покататься на водных горках можно весь день. Цена независимо от того, ребенок или взрослый, одинаковая. Дороже в выходные и праздничные — 8000 тенге.

Несмотря на большое количество аквапарков в Алматы, конкуренция здесь сильно на цены не повлияла. Самые дешевые билеты, которые предназначены для детей, начинаются от 6000 тенге и самые дорогие для взрослых достигают 16000 тенге.

Дороже всего услуги аквапарков оказались в столице Казахстана. В Астане ценник для детей за 4 часа пребывания - 6600 тенге, для взрослых - 12200 тенге. На весь день билеты для казахстанцев до 14 лет в пределах - 8600-9000 тенге и для остальных - 14000-15200 тенге.

Фото: Kazinform

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