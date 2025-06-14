Сколько стоят арбузы и дыни в Казахстане

В Казахстан арбузы и дыни не только экспортируются из других стран - Китая, Ирана, Бразилии, Тайланда. Бахчевые выращиваются и внутри страны – как правило, в южных регионах. Отсюда, а именно из Жетысу и Туркестанской области, наравне с Узбекистаном, поставляются ранние овощи и фрукты. Больше всего бахчевых производит Туркестанская область.

Однако, как признаются покупатели, многие опасаются покупать их в начале лета из-за возможного присутствия нитратов. Принято считать, что сезон на арбузы начинается в августе, к этому времени они успеют поспеть самостоятельно и являются самыми сладкими.

Но уже сегодня арбузы и дыни можно купить во всех регионах страны.

Так, самые дешевые арбузы продаются в Таразе - всего 195-250 за килограмм, Туркестане - 200-250 тенге, Кокшетау – 230 тенге, а также Кызылорде, Алматы и Павлодаре – 250 тенге.

Чуть дороже полосатики в Шымкенте - 260-300 тенге и Актобе - 280-300 тенге. За один килограмм арбуза 300 тенге вы отдадите в Атырау, Семее, Актау, Усть-Каменогорске и Костанае. За 303 тенге вы сможете приобрести килограмм лакомства в столице.

Дорогие арбузы – по 350 тенге - в Уральске, Караганде и Жезказгане. Самые дорогие – в Петропавловске. Здесь один килограмм лакомства обойдется в 360 тенге.

Фото: Kazinform

Дыни, конечно, дороже. Несмотря на их разнообразие, в среднем цены не отличаются. Самые дешевые дыни можно приобрести в Актобе - 500-700 тенге за килограмм. Чуть дороже – в Костанае (560 – 670 тенге) и Павлодаре (589-828 тенге).

В среднем 600 тенге за килограмм лакомства вы заплатите в Атырау, Туркестане и Шымкенте.

Цены в среднем диапазоне можно встретить в Таразе - 620-700 тенге, Кокшетау и Актау – от 650 тенге. Выше 700 тенге обойдется килограмм дыни в Уральске и Караганде.

Дорогие дыни пока в Алматы, Жезказгане, Семее и Усть-Каменогорске - 800 тенге за килограмм. А самые дорогие бахчевые в Петропавловске, Астане – 999 тенге и Кызылорде -1000 тенге за килограмм.

Ранее мы писали о том, сколько стоят персики и абрикосы в регионах Казахстана.



