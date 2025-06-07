Сколько стоят персики и абрикосы в регионах Казахстана

С началом лета на рынках и в супермаркетах Казахстана всё чаще появляются сочные фрукты. В зависимости от региона и сорта, цены на персики и абрикосы значительно различаются. Мы составили «фруктовый индекс» и выяснили, где можно купить летние фрукты дешевле всего, а где за них придется выложить внушительную сумму.

Персики: от 700 до 4500 тенге за килограмм

Самые доступные персики можно найти в Конаеве — от 700 до 1000 тенге. В Алматы цена составляет 800–1000 тенге, в Талдыкоргане — около 900 тенге.

В Павлодаре килограмм персиков стоит 1400–1800 тенге, в Туркестане и Петропавловске — 1500–1800 тенге.

В Таразе цены стартуют от 1480 тенге: «пушистый» сорт — 2200–2500, «гладкий» («лысый») — 1480–1600 тенге. В Кызылорде — от 1500 до 2500 тенге.

В Шымкенте — от 1700 до 2500 тенге. Отдельные виды, как нектарины и инжирные персики, стоят от 1800 до 1950 тенге.

В Караганде и Жезказгане цены одни из самых высоких: нектарины — 2670 тенге, гладкие персики — от 1980 до 3670 тенге.

В Астане персики стоят в среднем 2389 тенге, нектарины — 1899 тенге.

В прибрежных городах — Актау, Атырау, Усть-Каменогорск и Семей — цена стабильна: около 2000 тенге.

В Костанае гладкий персик стоит около 2150 тенге, инжирный импортный — до 3500 тенге.

В Актобе цены варьируются от 2269 до 3500 тенге в зависимости от сорта.

Самые дорогие персики — в Кокшетау (2500 тенге за килограмм) и Уральске, где инжирный сорт стоит до 4500 тенге.

Инфографика: Kazinform

Абрикосы: от 400 до 1950 тенге за килограмм

Наиболее доступные абрикосы — в Туркестане (400–500 тенге) и Алматы (500–700 тенге).

В Конаеве — 600–650 тенге, в Кызылорде — от 600 тенге. В Таразе — 610–700 тенге.

В Талдыкоргане оптовая цена — 700 тенге, в розницу — от 1000 до 1250 тенге.

В Актобе — от 799 до 969 тенге в зависимости от происхождения.

В Семее и Усть-Каменогорске — 800–1000 тенге за килограмм.

В Астане абрикосы стоят в среднем 1199 тенге, в Костанае — от 900 до 1100 тенге (мелкий), до 1450 тенге (крупный). В Петропавловске — 980 тенге.

Самые высокие цены — в Уральске, где сорт «медовый» стоит 1950 тенге, привозной из Шымкента — 1450 тенге. В Павлодаре — от 1200 до 1600 тенге.

В Караганде и Жезказгане — около 1500 тенге, «медовый» сорт — 1300 тенге.

В Шымкенте — 1400–1600 тенге, в Атырау — 1500 тенге, в Кокшетау — 1600 тенге, в Актау — до 2000 тенге за килограмм.

Цены на сезонные фрукты зависят от региона и удалённости от зон выращивания. Традиционно самые дешёвые предложения — на юге страны. В северных и восточных регионах стоимость выше. Пик сезона ещё впереди, и с увеличением поставок возможно снижение цен на популярные сорта.

Ранее Kazinform публиковал обзоры цен на специи, экзотические фрукты, соки с лимонадами, мороженое, а также чай и кофе, консервы, картофель, финики, кумыс с шубатом, баурсаки с шелпеками, творог с сыром в регионах РК.