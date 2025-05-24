Сколько стоит мороженое в городах Казахстана

По данным Национального бюро статистики, казахстанские фабрики покрывают потребность в мороженом почти на 92%. Однако на рынке, помимо отечественных производителей, есть продукты из соседних стран. Самые продаваемые виды мороженого – пломбир в стаканчиках и эскимо.

Ценовой диапазон варьируется от 200 тенге до 7-8 тысяч тенге в зависимости от вида, веса и начинки.

Пломбир в стаканчике

В среднем пломбир в вафельном стаканчике «Бомба» стоит 250-350 тенге. Однако в некоторых городах цена за это лакомство доходит до 500 тенге. Самый дешевый пломбир можно купить в Актобе – за 255 тенге. А самый дорогой в Актау – 550 тенге. Средний ценовой диапазон от 260 до 350 тенге в городах Алматы, Атырау, Караганда, Жезказган, Павлодар, Костанай, Усть-Каменогорск, Семей, Тараз, Конаев, Талдыкорган. Чуть дороже – от 350 до 500 тенге – в городах Астана, Уральск, Кокшетау, Петропавловск, Шымкент, Кызылорда, Туркестан.

Фото: Kazinform

Эскимо

Для сравнения цен на эскимо мы выбрали популярный вид этого мороженого – бахрома. Эскимо этой марки можно купить в среднем за 700-800 тенге. Самое дешевое можно найти в Кокшетау и Таразе – за 550 тенге. Самое дорогое эскимо этой марки продается в Петропавловске и Кызылорде – за 1000 тенге. В Актобе, Караганде, Шымкенте и Туркестане это лакомство стоит от 600 до 700 тенге. Прайс в пределах 700-900 тенге держится в Астане, Алматы, Актау, Атырау, Уральске, Жезказгане, Павлодаре, Костанае, Усть-Каменогорске, Семее, Коневе и Талдыкоргане.



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