Сколько стоят соки и лимонады в Казахстане

Для анализа были взяты самые распространенные напитки – сок, газировка и лимонад. Итак, насколько отличаются цены в разных регионах страны и где утолить жажду будет дешевле?

Самый дешевый сокможно приобрести в Алматы – всего за 539 тг. Чуть дороже он обойдется жителям Туркестана (550 тг), Уральска (572-718 тг) и Атырау (580 тг). Средний диапазон цен на соки наблюдается в Кызылорде – 600 тг за литр, Кокшетау - от 620 до 765 тг, Костанае – 630 тг, Актобе - 655-743 тг, Караганде - 685 тг и Таразе - 695-709 тг. Дороговато обходится 1 литр соков в Жезказгане, где цена составляет 705 тг, Петропавловске - 725-745 тг, Шымкенте - 760 тг и Павлодаре - 780 тг. Ну а самые дорогие в Усть-Каменогорске и Семее. Цены на них здесь одинаковые – 810 тг.

Добавим, что натуральные соки стоят в стране достаточно дорого, поэтому для спроса на продукцию производители то и дело устраивают акции. Тогда сок можно приобрести в среднем на 5-10% дешевле.

Фото: Kazinform

Следующие на очереди любимые напитки молодежи. Многие не видят особой разницы во вкусе газировок, однако есть и ценители, которые ни за что не променяют любимый бренд на похожий напиток с другим названием. Дешевле всего купить литровую бутылку в Кызылорде и Алматы – всего за 500 тг. Ненамного дороже она будет стоить в Шымкенте - 520 тг, Петропавловске - 525 тг, Актобе и Уральске – по 528 тг. Среднюю стоимость на полюбившуюся газировку демонстрируют продавцы Усть-Каменогорска и Семея - по 546 тг, Атырау -550 тг, Тараза – 557 тг, Караганды - 565 тг и Жезказгана – 585 тг. Дороже всего будет приобрести в Туркестане - 600 тг, Костанае – 601 тг, Кокшетау – 606 тг и Павлодаре – 630 тг.

Сравнили мы также цены на любимый всеми лимонад. Дешевле всего литр можно купить в Атырау - за 220 тг и Уральске - 284 тг. Чуть дороже лимонад обходится жителям Туркестана – 300-450 тг, Петропавловска - 320- 400 тг, Алматы - 325 – 551, Кызылорды - 350 – 400 тг и Костаная - 376-540 тг. В Жезказгане и Таразе стоимость начинается уже с 400 тг, в Кокшетау – с 450 тг. Еще дороже он в Шымкенте и Караганде, где за литр вы отдадите 470 тг и выше. Дорогие лимонады продаются в Усть-Каменогорске и Семее - 547 тг, а также в Актобе– 562 тг. Ну и бьет рекорды стоимость в Павлодаре – 680 тг за литр.

Добавим также, что стоимость разнится в зависимости от того, в какую тару упакована жидкость – стеклянную, пластиковую или железную банку. Дешевле всего напитки в пластике. К примеру, в Шымкенте 1 л в пластиковой бутылке стоит 520 тг. Стеклянная за 430 тг вмещает всего 0,25 л, а жестяная объемом в 0,33 л стоит аж 690 тенге.

Ранее мы уже писали о том, сколько в Казахстане стоят чай и кофе.