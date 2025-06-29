Сколько стоит отдых на летних курортах Казахстана

Балхашская курортная зона

Цены на размещение в элитных номерах начинаются от 50 000 тенге за сутки на одного человека и 65 000 тенге за двоих. Более бюджетным вариантом может стать проживание на базе отдыха, где нам удалось найти 6-местный номер за 16 000 тенге в начале июня и 40 000 в июле.

Двухместные номера средней ценовой категории начинаются от 10 000 тенге в июне и стоят вдвое дороже уже в июле.

Очень выгодные готовые туры, предлагают операторы. На два дня можно съездить за 27 500 тенге без питания или за 35 500 тенге с питанием. Аналогичные туры на 3 дня стоят 35 000 тенге и 51 000 тенге, соответственно.

Запланировать свой отдых здесь дешевле, чем предлагают туроператоры, очень сложно. Поэтому 50 000 тенге — это тот минимум, за который вы сможете организовать трехдневный отпуск.

Алакольская курортная зона

Цены на проживание начинаются от 10 000 тенге в сутки с трехразовым питанием. Более комфортабельные номера в отелях, могут стоить от 39 000 до 94 000 тенге за номер в сутки, в зависимости от категории и периода.

В не самое популярное у туристов время (начало июня) места на базах отдыха стоили в среднем 10 000 тенге, они же с 15 июля по 15 августа уже будут стоить в районе 19 000 тенге за сутки. Главное преимущество баз отдыха — в эту цену включено трехразовое питание.

Если в качестве альтернативы вы выберете небольшой коттедж (обычно на двоих), то стоить он может от 45 000 в июне до 80 000 тенге в июле.

Номера в отелях стоят от 39 000 тенге за двухместный до 68 000 за четырехместный. В июле–августе этот ценник поднимется примерно вдвое.

Еще придется потратиться на дорогу, от Алматы, например, билет на автобус стоит 21-25 тысяч тенге.

В зависимости от того, насколько вам повезет с жильем, и сколько вы потратите на еду, за трехдневный отпуск здесь придется заплатить от 120-150 тысяч тенге за одного человека.

Инфографика: Kazinform

Щучинско‑Боровская курортная зона

Нижний порог цен на небольшой домик можно обозначить суммой 12 000 — 20 000 тенге в сутки. В гостиницах можно найти аналогичные по комфорту номера чуть дешевле. Стоимость путевки в санатории начинается примерно от 18-20 тысяч тенге в сутки.

Если же говорить о премиум-сегменте, то летом номера могут стоить от 110 000 тенге, а аналогичные по сервису домики от 90 000 тенге.

На трехдневный отдых здесь нужно приготовить не менее 150-200 тысяч тенге на человека.

Мангистауская курортная зона

Цены в местных хостелах стартуют с 2-4 тысяч тенге, в сезон вырастут примерно вдвое. Квартира посуточно в Актау обойдется от 8 до 14 тысяч тенге. Дома ближе к набережной ожидаемо стоят дороже. Одноместные номера на базах отдыха стоят от 12 000 тенге и до 20 000 тенге в июле. Двухместные — от 30 000 тенге, большие домики от 50 000 тенге.

Стоимость номера в отеле сильно отличается от уровня комфорта. Рассчитывайте на среднюю стоимость в 20 000 — 30 000 тенге за номер.

В столовой можно полноценно покушать за 3 000 тенге, а в ресторане средний чек на человека редко превышает 20 000 тенге.

Большая проблема — это дорога. Например, поезд из Астаны обойдется нам в 20 000 тенге, а из Алматы почти вдвое дороже — 35 000 тенге. Если купить билет заранее, то за эти деньги можно добраться самолетом. Если же вы не озаботились этим вопросом заранее, то такой полет может стоить до 150 000 тенге.

Итого, с учетом того, что мы будем брать все не самое дорогое, но и не самое дешевое: жилье, дорога, еда, то трехдневный отдых на человека будет стоить от 150 000 тенге.

Алматинский горный кластер

Небольшие коттеджи в горах сдаются от 70 000 тенге, на большую компанию — от 140 000 тенге. Но если бронировать заранее, можно найти на 30% дешевле. Но в целях экономии можно остановиться в Алматы.

Тут номер в хостеле стоит 3-7 тысяч тенге в сутки. На Медеу и Шымбулак можно доехать на маршрутке (такси будет стоить 2-3 тысячи тенге в одну сторону). Экскурсии на БАО прямо из города стоят 10-15 тысяч тенге.

На легкий перекус мы потратим около 5 000 тенге на человека, полноценный обед будет вдвое дороже. Заказывать еду на компанию — хороший способ сэкономить.

Итого, с учетом дорогого транспорта и питания, но весьма демократичных цен на жилье, отдохнуть в алматинских горах с комфортом можно примерно за 200 000 тенге, если вы приезжий, и примерно вдвое дешевле для местных.

Ранее сообщалось, что в восьми областях Казахстана ремонтируют подъездные пути к туристическим объектам.

В Алматы фиксируется рост туристского потока: город посетили полмиллиона туристов.

Бурабай ждет перезагрузка: Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития этого туристического кластера на 2025–2029 годы.

Как изменится пляж Капчагайского водохранилища — в материале корреспондента агентства Kazinform.