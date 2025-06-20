В восьми областях Казахстана ремонтируют подъездные пути к туристическим объектам

Общая протяжённость данных автодорог составляет 1,9 тыс. км, из которых в 2025 году запланировано отремонтировать 544,7 км.

Акмолинская область

Ведутся работы на автодороге Р-2 «Астана — Коргалжын», ведущей к мемориальному комплексу «АЛЖИР», расположенному в 35 км от столицы. В текущем году реализуется средний ремонт участка км 19-58 протяжённостью 39 км. Ранее в 2017 году на отдельных отрезках этой дороги был выполнен ремонт общей длиной 42 км.

Алматинская область

Для обеспечения надёжного транспортного сообщения с туристическими объектами — озёрами Кольсай и Кайынды — проводится ремонт автодороги Р-16 «Кокпек — Кеген — Тюп — Жаланаш — Саты — Курметы с подъездом к оз. Кольсай» на участке км 3-24. Также на автодороге А-6 «Кокпек — Кеген — граница Кыргызской Республики» выполняются работы на участках км 26-41 и км 68-88.

Область Жетысу

На автодороге А-7 «Ушарал — Достык», ведущей к озеру Алаколь, завершена реконструкция участка км 2,9-180. В текущем году завершаются работы на отрезке км 180-184. Кроме того, ведётся средний ремонт на автодороге Р-20 «Сарыозек — Коктал», ведущей к туристическому объекту «Поющие барханы». Работы охватывают участки км 0-45, км 110-141 и км 142-178.

Западно-Казахстанская область

Полностью охвачен ремонтом участок автодороги Р-56 «Подъезд к с. Хан Орда» протяжённостью 21 км. Ремонтные работы обеспечат комфортный доступ к важному объекту культурно-исторического значения.

Карагандинская область

Ведётся ремонт на автодороге А-20 «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Бугаз», ведущей к зоне отдыха «Каркаралинск». В текущем году выполняется средний ремонт на отдельных участках дороги общей протяжённостью 98 км.

Восточно-Казахстанская область

На автодороге Р-25 «Усть-Каменогорск — Алтай — Рахмановские ключи» ведутся работы на участках общей протяжённостью 152 км. Данный маршрут обеспечивает транспортную доступность к уникальным природным объектам Катон-Карагайского района, включая курорт «Рахмановские ключи».

Павлодарская область

Для улучшения доступа к курортной зоне «Баянауыл» проводится средний ремонт автодороги Р-27 «Калкаман — Баянауыл — Умуткер — Ульяновск» на участке км 82-231 (24 км). В 2024 году был завершён капитальный ремонт участка км 100-105.

Туркестанская область

На автодороге М-32 «Самара — Шымкент», ведущей к историческому городищу Сауран, осуществляется средний ремонт участков общей протяжённостью 42,7 км.

— Проводимые мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения, улучшение качества транспортного обслуживания и развитие внутреннего туризма. Улучшенная дорожная инфраструктура создаёт условия для комфортного передвижения граждан и способствует росту привлекательности туристических направлений Казахстана, — отметили в компании КазАвтоЖол.

Ранее сообщалось, что на западе Казахстана перекрыли движение на одной из трасс.