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    21:48, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    На западе Казахстана перекрыли движение на одной из трасс

    С 13 июня временно ограничено движение на участке автодороги Подстёпное — Фёдоровка — граница РФ в связи со строительством транспортной развязки, передает агентство Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол.

    На западе Казахстана ограничили движение на участке дороги
    Фото: КазАвтоЖол

    В рамках реализации проекта реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Подстёпное — Фёдоровка — граница Российской Федерации (п/п Аксай) на участке км 0–36 в текущем году продолжается активная фаза строительных работ.

    Проектом предусмотрено строительство нового 15-километрового участка автодороги в обход населённого пункта Подстёпное и аэропорта. На начальном отрезке запланировано устройство транспортной развязки по типу «клеверный лист», примыкающей к автодороге Актобе — Уральск на 266 км.

    — В связи с началом основных работ на участке транспортной развязки, с 13 июня текущего года подрядной организацией будет временно перекрыто движение на данном отрезке. Для обеспечения транспортного потока организован временный объезд по альтернативной дороге. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута и соблюдать требования дорожных знаков на участке работ, — сообщили в пресс-службе компании КазАвтоЖол.

    Ранее сообщалось, что из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области.

    Теги:
    Дороги КазАвтоЖол Регионы Казахстана Трассы Транспорт Закрытие дорог Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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