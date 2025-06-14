На западе Казахстана перекрыли движение на одной из трасс

В рамках реализации проекта реконструкции автомобильной дороги республиканского значения Подстёпное — Фёдоровка — граница Российской Федерации (п/п Аксай) на участке км 0–36 в текущем году продолжается активная фаза строительных работ.

Проектом предусмотрено строительство нового 15-километрового участка автодороги в обход населённого пункта Подстёпное и аэропорта. На начальном отрезке запланировано устройство транспортной развязки по типу «клеверный лист», примыкающей к автодороге Актобе — Уральск на 266 км.

— В связи с началом основных работ на участке транспортной развязки, с 13 июня текущего года подрядной организацией будет временно перекрыто движение на данном отрезке. Для обеспечения транспортного потока организован временный объезд по альтернативной дороге. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута и соблюдать требования дорожных знаков на участке работ, — сообщили в пресс-службе компании КазАвтоЖол.

Ранее сообщалось, что из-за жары деформировалось покрытие на платной дороге в Павлодарской области.