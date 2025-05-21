Бурабай ждет перезагрузка: курорт преобразится по новому плану

Документ включает 118 мероприятий на сумму более 137 миллиардов тенге. Цель - сделать Бурабай ещё более комфортным, доступным и современным местом для отдыха, как для казахстанцев, так и для туристов из-за рубежа.

План охватывает всё - от инфраструктуры до новых туристических локаций. Появятся современные отели, места для семейного отдыха, экологические маршруты с глэмпингами у озера Жукей. В Бурабае планируют создать курорт «Акбура» с гостиницами 3–5 звёзд, а близ Катарколя - территорию для детского и семейного отдыха. Всё это - часть большой идеи превратить регион в круглогодичный курорт с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса.

- Большие изменения ждут и коммуникации. Будут построены сотни километров водопровода, канализации, электрических сетей и дорог. Только в этом году уже выделено 3,3 миллиарда тенге на 12 крупных проектов в Щучинске и у Катарколя. Ведутся работы по строительству сетей, реконструкции водопроводов, прокладыванию новых дорог и разработке проектов очистных сооружений. Всё это должно обеспечить комфортное и безопасное пребывание для отдыхающих, - сообщили в областном управлении туризма.

Не забыли и о безопасности. На озёрах Боровое и Большое Чебачье появятся две водно-спасательные станции. А в Бурабайском районе установят 114 «умных» камер видеонаблюдения, которые будут подключены к Центру оперативного управления.

Одним из ожидаемых событий станет реконструкция железнодорожной станции «Курорт-Боровое», что сделает путь к отдыху ещё удобнее.

Работа началась - в посёлке Бурабай уже строятся и реконструируются дороги, обустраиваются инженерные сети. До конца года в самом курортном посёлке появятся новые километры дорожного покрытия, освещение и современные системы жизнеобеспечения.