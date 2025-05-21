Бурабай ждет перезагрузка: курорт преобразится по новому плану
Щучинско-Боровская курортная зона в ближайшие годы сильно изменится. Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития этого туристического кластера на 2025–2029 годы, передает агентство Kazinform со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.
Документ включает 118 мероприятий на сумму более 137 миллиардов тенге. Цель - сделать Бурабай ещё более комфортным, доступным и современным местом для отдыха, как для казахстанцев, так и для туристов из-за рубежа.
План охватывает всё - от инфраструктуры до новых туристических локаций. Появятся современные отели, места для семейного отдыха, экологические маршруты с глэмпингами у озера Жукей. В Бурабае планируют создать курорт «Акбура» с гостиницами 3–5 звёзд, а близ Катарколя - территорию для детского и семейного отдыха. Всё это - часть большой идеи превратить регион в круглогодичный курорт с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса.
- Большие изменения ждут и коммуникации. Будут построены сотни километров водопровода, канализации, электрических сетей и дорог. Только в этом году уже выделено 3,3 миллиарда тенге на 12 крупных проектов в Щучинске и у Катарколя. Ведутся работы по строительству сетей, реконструкции водопроводов, прокладыванию новых дорог и разработке проектов очистных сооружений. Всё это должно обеспечить комфортное и безопасное пребывание для отдыхающих, - сообщили в областном управлении туризма.
Не забыли и о безопасности. На озёрах Боровое и Большое Чебачье появятся две водно-спасательные станции. А в Бурабайском районе установят 114 «умных» камер видеонаблюдения, которые будут подключены к Центру оперативного управления.
Одним из ожидаемых событий станет реконструкция железнодорожной станции «Курорт-Боровое», что сделает путь к отдыху ещё удобнее.
Работа началась - в посёлке Бурабай уже строятся и реконструируются дороги, обустраиваются инженерные сети. До конца года в самом курортном посёлке появятся новые километры дорожного покрытия, освещение и современные системы жизнеобеспечения.