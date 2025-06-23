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    01:25, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Алматы посетили полмиллиона туристов: кто приезжает чаще всего

    За первый квартал Алматы посетили 496 944 человека, что на 4,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как сообщили в управлении туризма города, наиболее значительный прирост зафиксирован среди иностранных туристов, число которых выросло на 18%, достигнув отметки в 145 058 человек против 122 859 в первом квартале 2024 года.

    Рост туристского потока наблюдается из таких стран, как Индия (+73,4%), Китай (+39,3%), Турция (+24%), Объединённые Арабские Эмираты (+47,8%) и Малайзия (рост в 5,7 раза).

    — Повышенный интерес к туристическим возможностям Алматы подтверждают и авторитетные международные рейтинги. В 2025 году город вошел в список лучших туристических направлений по версии CNN, а также был отмечен среди трендовых направлений года по версии Booking.com, — отметили в управлении.

    Ранее сообщалось, что за 2024 год общее количество туристов в Алматы выросло на 14,8% и составило 2 млн 340 тыс. человек.

    За что иностранцы полюбили Алматы, читайте по ссылке.

    Как Алматы планирует привлекать туристов в 2025 году, ранее рассказали в управлении туризма.

    Также стало известно, сколько денег тратят иностранные туристы на шопинг в Казахстане.

    Теги:
    Туризм Регионы Алматы Экономика
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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