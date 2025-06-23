Алматы посетили полмиллиона туристов: кто приезжает чаще всего

Как сообщили в управлении туризма города, наиболее значительный прирост зафиксирован среди иностранных туристов, число которых выросло на 18%, достигнув отметки в 145 058 человек против 122 859 в первом квартале 2024 года.

Рост туристского потока наблюдается из таких стран, как Индия (+73,4%), Китай (+39,3%), Турция (+24%), Объединённые Арабские Эмираты (+47,8%) и Малайзия (рост в 5,7 раза).

— Повышенный интерес к туристическим возможностям Алматы подтверждают и авторитетные международные рейтинги. В 2025 году город вошел в список лучших туристических направлений по версии CNN, а также был отмечен среди трендовых направлений года по версии Booking.com, — отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что за 2024 год общее количество туристов в Алматы выросло на 14,8% и составило 2 млн 340 тыс. человек.

За что иностранцы полюбили Алматы, читайте по ссылке.

Как Алматы планирует привлекать туристов в 2025 году, ранее рассказали в управлении туризма.

Также стало известно, сколько денег тратят иностранные туристы на шопинг в Казахстане.