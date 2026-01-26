Во Франции намерены ускорить введение запрета соцсетей для детей младше 15 лет

Как отмечается, цель инициативы — защитить детей и подростков от «пагубного влияния» цифровых платформ.

Решение французского лидера последовало через несколько дней после сообщения правительства Великобритании о возможности запрета подросткам пользоваться социальными сетями в рамках мер по защите детей от вредного контента и чрезмерного экранного времени.

Согласно данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и охраны труда (A.N.S.E.S), каждый второй подросток во Франции проводит за смартфоном от двух до пяти часов в день. Почти 90% молодежи в возрасте от 12 до 17 лет ежедневно пользуются интернетом через смартфон, а 58% — социальными сетями.

В докладе отмечаются негативные последствия чрезмерного использования соцсетей, включая снижение самооценки и повышенный риск знакомства с опасным контентом, связанным с самоповреждением, употреблением наркотиков и суицидом. Несколько французских семей подали жалобы на платформу TikTok после трагических случаев среди подростков, которые, по их мнению, связаны с опасным контентом.

Президент поблагодарил депутата Лору Миллер, докладчика комиссии по расследованию последствий использования TikTok, за подготовку законопроекта, с которым правительство согласилось.

Макрон отметил, что запрет будет касаться социальных сетей для детей до 15 лет и мобильных телефонов в средних школах. По его словам, это четкое правило, ясное для подростков, семей и учителей.

Текст запрета будет рассмотрен Национальным собранием Франции в первом чтении 26 января.

Напомним, Австралия первой в мире запретила соцсети для детей.