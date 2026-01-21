Великобритания может запретить соцсети для детей младше 16 лет
Более 60 британских депутатов от правящей партии призвали ввести запрет на использование социальных сетей лицами младше 16 лет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
В письме парламентарии от Лейбористской партии обращаются к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с призывом установить минимальный возраст доступа к социальным сетям по примеру Австралии. По их мнению, это необходимо для защиты молодежи от последствий деятельности нерегулируемых и вызывающих зависимость социальных платформ.
— Во всех наших избирательных округах мы слышим одно и то же: дети испытывают тревогу, несчастны и не могут сосредоточиться на учебе. Они не развивают социальные навыки, необходимые для полноценной жизни, не получают опыта, который подготовил бы их ко взрослой жизни, — пишут депутаты.
Парламентарии напомнили, что аналогичный запрет вступил в силу в Австралии в декабре 2025 года. Это стало первым подобным шагом в мире. При этом в ряде других стран власти также признают масштаб проблемы и вводят ограничения на использование социальных сетей несовершеннолетними.
— По всему миру правительства осознают серьезность этого кризиса и принимают меры. Австралия запретила технологическим компаниям предоставлять аккаунты в социальных сетях лицам младше 16 лет. Ожидается, что Дания, Франция, Норвегия, Новая Зеландия и Греция последуют ее примеру. Британия рискует остаться позади, — говорится в письме.
Подчеркивая в целом позитивное отношение к технологиям, авторы обращения одновременно критикуют прежние и нынешние власти за недостаточные меры по защите молодежи от вредного воздействия социальных сетей.
— Мы все — убежденные сторонники технологий и амбиций этого лейбористского правительства использовать технологии для улучшения жизни. Однако сменявшие друг друга правительства сделали слишком мало для защиты молодых людей от последствий нерегулируемых, вызывающих зависимость социальных платформ, — отмечают парламентарии.
Инициативу поддержал 61 депутат от Лейбористской партии. Они настоятельно призывают правительство проявить лидерство и ввести минимальный возраст доступа к социальным сетям на уровне 16 лет.
Правительство, со своей стороны, запустило консультации по вопросу использования социальных сетей детьми. Итоги обсуждений и официальный ответ кабмина планируется представить летом. В рамках этой работы министры намерены посетить Австралию, чтобы на практике ознакомиться с ее подходом.
Среди рассматриваемых мер: введение возрастных ограничений на использование социальных сетей, усиление и повышение точности проверки возраста со стороны технологических компаний, а также ограничение функций платформ, вызывающих зависимость.
Кроме того, планируется разработка более строгих рекомендаций для школ по использованию мобильных телефонов. В них будет четко закреплено требование, чтобы учебные заведения оставались средой, свободной от телефонов, а учащиеся не имели доступа к устройствам во время уроков, перемен, обеда и между занятиями.
Правительство также намерено начать общенациональный диалог о влиянии технологий на благополучие детей, организовав по всей стране мероприятия для сбора общественного мнения. Помимо этого, власти пообещали подготовить научно обоснованные рекомендации по допустимому экранному времени для детей в возрасте от 5 до 16 лет.
Ранее сообщалось, что Турция готовит запрет соцсетей для детей.