Великобритания может запретить соцсети для детей младше 16 лет

В письме парламентарии от Лейбористской партии обращаются к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру с призывом установить минимальный возраст доступа к социальным сетям по примеру Австралии. По их мнению, это необходимо для защиты молодежи от последствий деятельности нерегулируемых и вызывающих зависимость социальных платформ.

— Во всех наших избирательных округах мы слышим одно и то же: дети испытывают тревогу, несчастны и не могут сосредоточиться на учебе. Они не развивают социальные навыки, необходимые для полноценной жизни, не получают опыта, который подготовил бы их ко взрослой жизни, — пишут депутаты.

Парламентарии напомнили, что аналогичный запрет вступил в силу в Австралии в декабре 2025 года. Это стало первым подобным шагом в мире. При этом в ряде других стран власти также признают масштаб проблемы и вводят ограничения на использование социальных сетей несовершеннолетними.

— По всему миру правительства осознают серьезность этого кризиса и принимают меры. Австралия запретила технологическим компаниям предоставлять аккаунты в социальных сетях лицам младше 16 лет. Ожидается, что Дания, Франция, Норвегия, Новая Зеландия и Греция последуют ее примеру. Британия рискует остаться позади, — говорится в письме.

Подчеркивая в целом позитивное отношение к технологиям, авторы обращения одновременно критикуют прежние и нынешние власти за недостаточные меры по защите молодежи от вредного воздействия социальных сетей.

— Мы все — убежденные сторонники технологий и амбиций этого лейбористского правительства использовать технологии для улучшения жизни. Однако сменявшие друг друга правительства сделали слишком мало для защиты молодых людей от последствий нерегулируемых, вызывающих зависимость социальных платформ, — отмечают парламентарии.

Инициативу поддержал 61 депутат от Лейбористской партии. Они настоятельно призывают правительство проявить лидерство и ввести минимальный возраст доступа к социальным сетям на уровне 16 лет.

Правительство, со своей стороны, запустило консультации по вопросу использования социальных сетей детьми. Итоги обсуждений и официальный ответ кабмина планируется представить летом. В рамках этой работы министры намерены посетить Австралию, чтобы на практике ознакомиться с ее подходом.

Среди рассматриваемых мер: введение возрастных ограничений на использование социальных сетей, усиление и повышение точности проверки возраста со стороны технологических компаний, а также ограничение функций платформ, вызывающих зависимость.

Кроме того, планируется разработка более строгих рекомендаций для школ по использованию мобильных телефонов. В них будет четко закреплено требование, чтобы учебные заведения оставались средой, свободной от телефонов, а учащиеся не имели доступа к устройствам во время уроков, перемен, обеда и между занятиями.

Правительство также намерено начать общенациональный диалог о влиянии технологий на благополучие детей, организовав по всей стране мероприятия для сбора общественного мнения. Помимо этого, власти пообещали подготовить научно обоснованные рекомендации по допустимому экранному времени для детей в возрасте от 5 до 16 лет.

