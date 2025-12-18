Турция готовит запрет соцсетей для детей: что известно о законопроекте

Что предлагает Турция

Согласно заявлению Министерства промышленности и технологий, планируется:

— полный запрет доступа к соцсетям детям до 13 лет;

— ограниченный доступ для подростков от 13 до 16 лет, при обязательном согласии родителей и включении функций родительского контроля;

— внедрение системы возрастной верификации при регистрации аккаунта в соцсетях;

— обязанность цифровых платформ соблюдать новые нормы, включая фильтрацию контента и технические ограничения на использование.

Как заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр, цель законопроекта — «сохранение психического здоровья детей и защита от киберугроз».

Законопроект внедрят в 2026-м году.

Причины запрета

Подростки все больше зависят от лайков и подписок в соцсетях. Постоянные сравнения с другими могут вызывать тревогу, депрессию и снижать самооценку, считают эксперты. Цифровая зависимость влияет и на учебу: много времени у экранов снижает концентрацию, ухудшает сон и успеваемость, а онлайн-общение постепенно заменяет живое.

Фото: slushna.by

Турецкое правительство считает, что полный запрет соцсетей для детей младше 16 лет поможет остановить этот негативный цикл. Власти уверены, что это защитит психику подростков, снизит кибербуллинг и давление нереалистичных стандартов, а также направит молодежь к спорту, творчеству, учебе и живому общению.

Однако результат зависит от того, насколько строго удастся контролировать доступ. Подростки легко обходят запреты через VPN, фейковые аккаунты или устройства родителей. Поэтому стране нужна надежная система верификации, которая действительно ограничит доступ к соцсетям для младших пользователей.

Главная сложность — подтверждение возраста

Чтобы запрет соцсетей действительно работал, правительству нужно сотрудничать с крупными технологическими компаниями и внедрять надежные системы верификации. Сейчас рассматриваются несколько вариантов:

— использование ИИ, который определяет возраст по внешности — но это вызывает серьезные этические вопросы;

— загрузка удостоверения личности или других документов — такой способ несет риски для кибербезопасности;

— подтверждение через родителей, например с помощью банковской карты или государственного ID.

Любой из этих методов связан с риском утечки данных. Хранение государственных и частных идентификаторов в облачных сервисах международных компаний повышает вероятность несанкционированного доступа и может поставить под угрозу конфиденциальность пользователей.

Инфографика: Kazinform

Опыт разных стран показывает: полный запрет, как в Турции, — самый строгий и наименее гибкий подход. Более сбалансированными выглядят модели, где используются родительский контроль, цифровая грамотность и образовательные программы, учитывающие социальную роль соцсетей.

Психологи и социологи предупреждают: односторонний запрет может принести больше вреда, чем пользы. Соцсети помогают подросткам общаться, находить единомышленников и формировать личность. Полный запрет может привести к изоляции, особенно у тех, кто уже испытывает социальную тревожность или мало общается офлайн.

Как отмечает генеральный директор по кибербезопасности Labris Networks Огуз Йылмаз, подобные ограничения можно рассматривать как понятные и в определенной мере необходимые меры регулирования, продиктованные ростом угроз в цифровой среде. По его словам, ключевое преимущество таких ограничений — в том, что они защищают детей от систематических рисков, с которыми они могут столкнуться в раннем возрасте.

— Сегодня социальные сети подвергают детей не только вредоносному контенту, но и многоуровневым рискам — утрате конфиденциальности, манипулятивным алгоритмам, краже личных данных и кибербуллингу. С этой точки зрения, защитная реакция государства выглядит естественной, — говорит эксперт.

Он подчеркивает, что сами по себе ограничения не могут считаться полноценной стратегией цифровой безопасности.

— Их эффективность будет ограниченной, если они не будут подкреплены механизмами реализации, надзора и развитием цифровой грамотности. Необходимы сбалансированные политики, которые учитывают потребности развития детей и их органичную связь с цифровой средой, — считает Огуз Йылмаз.

Фото: Акжигит Чукубаев

По его словам, долгосрочным решением, безусловно, является цифровая грамотность.

— Ни в одной стране мира не удалось создать устойчивую культуру цифровой безопасности, опираясь исключительно на запреты, — подчеркнул эксперт.

Эксперт отмечает, что цифровая грамотность является гораздо более ценным инструментом защиты, чем любые формальные ограничения.

— Ограничения создают лишь краткосрочный барьер, тогда как образование формирует в ребенке способность самостоятельно защищаться. Наиболее рационально сочетать оба подхода — применять их совместно и сбалансированно, — подытожил он.

Неэффективность запрета без образования

Главный аргумент экспертов: сам по себе запрет не учит детей безопасному поведению в интернете. Полностью изолировать подростков невозможно — они все равно будут жить, учиться и работать в цифровом мире.

Поэтому специалисты считают, что вместо изоляции стоит инвестировать в обучение и цифровую грамотность, включая:

— умение распознавать фейки, манипуляции и нереалистичные образы;

— навыки уважительного онлайн-общения и борьбы с кибербуллингом;

— умение самостоятельно находить баланс между онлайн- и офлайн-жизнью.

Инициатива Турции направлена на защиту подростков от цифровых рисков, но ее успех зависит от преодоления технических, правовых и социальных трудностей. Эксперты предупреждают: строгий запрет может усилить «теневое» использование соцсетей, ослабить родительский контроль и повысить риск социальной изоляции.

Мировой опыт показывает, что запреты сами по себе редко дают долгосрочный эффект. Более эффективной становится сбалансированная политика — сочетание защиты, свободы и обучения.

Фото: Pixabay

Какие ограничения для детей действуют в других странах

Австралия

Австралия первой в мире запретила соцсети для детей. Закон, запрещающий соцсети для детей младше 16 лет, был принят парламентом страны в ноябре 2024 года, и вступил в силу 10 декабря 2025 года. Запрет распространяется на 10 платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, Reddit и X. Он не распространяется на мессенджер WhatsApp, почтовые программы, онлайн-игры и образовательные проекты.

Китай

В стране действуют одни из самых строгих правил для несовершеннолетних: время использования онлайн-игр ограничено тремя часами в неделю, а социальные сети обязаны внедрять специальные «молодежные режимы» с фильтрами контента и лимитом времени доступа. Дополнительно работает масштабная система государственной цензуры и контроля алгоритмов.

Франция

Для регистрации в социальных сетях детям до 15 лет требуется согласие родителей. Также продвигается законодательство, направленное на ограничение алгоритмов, способствующих формированию цифровой зависимости.

США

В ряде штатов введены различные ограничения: усиленный родительский контроль, запрет на сбор данных несовершеннолетних и требования к прозрачности алгоритмов. На федеральном уровне продолжаются активные обсуждения, особенно после расследований о влиянии Instagram на психическое здоровье подростков.

Южная Корея

После отмены «закона о закрытии» для онлайн-игр в стране активно обсуждаются новые меры регулирования цифрового поведения молодежи. Параллельно развиваются образовательные программы, направленные на повышение цифровой грамотности.

Индия

В стране заблокированы TikTok и ряд других китайских приложений из-за вопросов национальной безопасности. Усилены требования к модерации контента и контролю над цифровыми платформами.

Фото: Pexels

Казахстан

В Казахстане подготовлен законопроект, который запрещает регистрацию пользователей младше 16 лет на онлайн-платформах. Согласно проекту, детям до 16 лет будет запрещено создавать аккаунты на большинстве сервисов — видеохостингах, социальных сетях и платформах контентного типа. Исключение составляют только мессенджеры.

Узбекистан

В 2021 году TikTok и ряд других платформ были временно заблокированы за несоблюдение требований по локализации данных. Усилен контроль за распространением «вредного контента», в том числе среди молодежи. Принят ряд законов, направленных на повышение цифровой безопасности.

Кыргызстан

В стране действует закон «О манипулировании информацией», который предусматривает возможность блокировки социальных сетей по решению государственных органов. Обсуждаются поправки, направленные на усиление родительского контроля, а также реализуются инициативы по борьбе с онлайн-травлей и деструктивными сообществами.

Таджикистан

В стране строго регулируется интернет-пространство: периодически ограничивается доступ к социальным сетям. Усилены меры контроля за распространением информации, особенно среди молодежи. Цифровая грамотность включена в школьные программы.

Туркменистан

Социальные сети официально недоступны, включая TikTok, Instagram и Facebook. Молодежь часто использует VPN, однако доступ к платформам может быть полностью заблокирован. В стране осуществляется строгий контроль цифровой среды с целью сохранения «традиционных ценностей».

Резюмируя, можно сделать вывод: вместо попыток полностью изолировать подростков от цифровой среды — что в современном мире практически невозможно — важнее развивать у них критическое мышление и навыки безопасного поведения в интернете. Целью должно быть воспитание осознанных и грамотных пользователей, способных уверенно и безопасно использовать технологии, которые станут неотъемлемой частью их взрослой жизни.

