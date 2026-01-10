РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:53, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Во Франции инициирована резолюция по выходу страны из НАТО

    Вице-президент Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции Клеманс Гетте подала резолюцию по выходу страны из НАТО, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Во Франции инициирована резолюция по выходу страны из НАТО
    Фото: Pexels

    — В последнее время как никогда остро стоит вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора — военном альянсе, возглавляемом Соединенными Штатами и служащем их интересам. Я вношу предложение о принятии резолюции о планируемом выходе из НАТО, начиная с вывода объединенного командования, — написала в соцсети К. Гетте.

    Депутат от левых сил Франции К. Гетте раскритиковала захват Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и планы по присоединению к себе Гренландии. Также она негативно высказалась о поддержке американской стороной Израиля во время конфликта в секторе Газа.

    Данная позиция соответствует давней позиции левого движения «Непокорная Франция». Еще в 2022 году движение утверждало, что НАТО — «единственный в мире интегрированный военный альянс», который «следовало распустить после окончания холодной войны».

    Ранее премьер-министр Дании М. Фредериксен предупредила, что НАТО может прекратить свое существование. Заявления прозвучали после высказываний руководства США в отношении Гренландии.

    Арнур Рахимбеков
    Автор
