Во Франции инициирована резолюция по выходу страны из НАТО

— В последнее время как никогда остро стоит вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора — военном альянсе, возглавляемом Соединенными Штатами и служащем их интересам. Я вношу предложение о принятии резолюции о планируемом выходе из НАТО, начиная с вывода объединенного командования, — написала в соцсети К. Гетте.

Депутат от левых сил Франции К. Гетте раскритиковала захват Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и планы по присоединению к себе Гренландии. Также она негативно высказалась о поддержке американской стороной Израиля во время конфликта в секторе Газа.

Данная позиция соответствует давней позиции левого движения «Непокорная Франция». Еще в 2022 году движение утверждало, что НАТО — «единственный в мире интегрированный военный альянс», который «следовало распустить после окончания холодной войны».

Ранее премьер-министр Дании М. Фредериксен предупредила, что НАТО может прекратить свое существование. Заявления прозвучали после высказываний руководства США в отношении Гренландии.