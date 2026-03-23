телерадиокомплекс президента РК
    17:05, 23 Март 2026 | GMT +5

    Во Франции и Германии завершились ключевые местные выборы

    Прошедшее воскресенье стало важным для европейской политики: в Германии и Франции завершились ключевые региональные и муниципальные выборы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бельгии.

    Так, в экономически развитой земле Рейнланд-Пфальц произошел исторический политический сдвиг. По предварительным данным, Христианско-демократический союз (ХДС) впервые за 35 лет обходит социал-демократов. Усиление позиций ХДС под руководством канцлера Германии Фридриха Мерца сигнализирует о возможном упрощении регуляторных норм для крупного бизнеса.

    Во Франции итоги муниципальных выборов подтвердили лидерство левых сил в мегаполисах, включая Париж, где победу одержал социалист Эммануэль Грегуар. Он набрал около 51% голосов, опередив кандидата от правых Рашиду Дати, а также представительницу радикальных левых Софию Шикиру.

    В другом крупном мегаполисе Франции – Марселе действующий мэр Бенуа Пайян одержал победу с результатом около 53%, оставив далеко позади кандидата от крайне правого «Национального объединения» Франка Аллизио. В Лионе мэр-экологист Грегори Дусе также сохранил пост, получив около 54% голосов в союзе с крайне левыми.

    Арнур Рахимбеков
