Кто получит власть в Париже и Марселе: во Франции проходит второй тур муниципальных выборов

Первый этап голосования прошел 15 марта. Мэры почти 35 тысяч муниципалитетов — от мегаполисов до деревень с населением в несколько десятков человек являются выборными должностными лицами, пользующимися наибольшим доверием во Франции. Поэтому для многих французов местные выборы зачастую являются более важными относительно региональных и европейских. Избираемые ими руководители «на местах» должны проводить политику в интересах местных граждан.

Многие кандидаты набрали достаточно голосов для победы уже в первом туре в прошлое воскресенье, но в крупнейших городах страны напряженная борьба привела к проведению второго тура.

Сегодня избиратели отправились на участки, чтобы избрать мэров Парижа, Марселя и еще более чем 1500 городов и поселков.

Голосование также станет проверкой сил крайне правых и устойчивости традиционных партий в преддверии президентских выборов в 2027 году.

Одна из ключевых баталий разворачивается в Марселе, втором по величине городе страны, где во втором туре крайне правое «Национальное объединение» (RN) противостоит действующему мэру-социалисту.

«Плотная» борьба ожидается и в Париже, где опросы общественного мнения показывают, что победа как консерваторов, так и левых находится в пределах статистической погрешности.

По данным министерства внутренних дел Франции, уровень явки на полдень составил 20,3%, что примерно на 1% выше, чем в первом туре неделей ранее.

Антииммиграционная и евроскептическая партия «Национальное объединение» (RN) во главе с Марин Ле Пен пока не добивалась значимых успехов на муниципальных выборах. Первый тур принес партии смешанные результаты: она переизбралась в нескольких городах, но не смогла добиться крупных побед за пределами своих традиционных оплотов на юге и севере страны.

Шансы RN на получение главного приза, к которому она стремится, Марселя, снизились, когда кандидат от крайне левых Себастьен Делогю из партии «Непокоренная Франция» (LFI) снял свою кандидатуру во втором туре, опасаясь, что раскол голосов левых может помочь «Национальному объединению».

Тем не менее, в Ницце, городе на Французской Ривьере, союзник партии Ле Пен, мятежный консерватор Эрик Чиотти, судя по всему, одержит победу над кандидатом, поддерживаемым центром.