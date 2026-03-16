Стали известны результаты муниципальных выборов во Франции

Известно, что как крайне правые, так и крайне левые партии продемонстрировали сильные результаты в первом туре муниципальных выборов в воскресенье.

По данным местных СМИ, В Париже кандидат от левых Эмманюэль Грегуар почти на 12% опередил свою главную соперницу Рашиду Дати. В Гавре действующий мэр и бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп лидирует. В Марселе левый и крайне правый кандидаты идут вровень, в Лионе действующий мэр борется за лидерство с кандидатом от правых и центристов. Крайне правое «Национальное объединение» укрепило позиции в регионах, а основатель крайне левой «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон приветствовал «великолепный прорыв» своей партии.

Тем не менее, европейская пресса считает, что окончательные выводы из результатов воскресных выборов пока преждевременно — поскольку во втором туре многое может измениться. Кандидаты, занимающие более низкие позиции, стремятся сформировать альянсы, которые могут кардинально изменить исход второго тура выборов 22 марта.

Крайне правая партия «Национальное собрание» показала хорошие результаты, но не добилась желаемых убедительных побед на юге, одном из своих региональных оплотов.

По данным министерства внутренних дел Франции, к 17:00 явка в материковой Франции составила 48,90%, что на 10 пунктов выше, чем в 2020 году, когда выборы были отмечены рекордным количеством неявившихся из-за кризиса в области здравоохранения. Некоторые прогнозы оценивают общенациональную явку в диапазоне от 56% до 58%. Эти цифры отражают значительное снижение по сравнению с выборами 2014 года, когда показатель в первом туре составил 63,55%.

Напомним, вчера во Франции прошли выборы на уровне местных муниципалитетов.