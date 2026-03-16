Франция выбирает мэров Парижа и других крупных городов

Это ключевое событие во французской политике, учитывая, что жители более чем 35 тысяч коммун выберут новых мэров и муниципальных советников на следующие шесть лет. Около 49 млн избирателей приглашены на участки, чтобы выбрать из 900 тысяч кандидатов.

Выборы могут показать расклад сил перед президентскими выборами во Франции в 2027 году.

Основное внимание приковано к тому, сможет ли правая партия «Национальное объединение» (RN) укрепить свои позиции в крупных городах, таких как Марсель, и к борьбе в Париже.

Мэры во Франции остаются популярными выборными должностными лицами для французских избирателей, теми, кому они больше всего доверяют. Местные проблемы, часто называемые «проблемами на местах», вызывают значительный интерес. Согласно последнему опросу Odoxa-Backbone, проведенному для Le Figaro, явка может быть высокой (около 68%).

Ожидается, что эти выборы будут как минимум более успешными, чем предыдущие в 2020 году, которые были сорваны пандемией COVID-19 (55,3% неявившихся).

Тем не менее, конфликт в Иране возможно отвлек внимание французов от местных выборов, пишет пресса.

Напомним, что Франция направила дополнительные военные корабли в Средиземное море.