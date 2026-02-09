В новой Конституции четко обозначат права человека, граждан и иностранцев — Минюст

По её словам, предлагаемые изменения касаются положений статьи 14 и направлены на закрепление принципа человекоцентричности Основного закона.

— Главная идея, главный смысл этих новелл, которые мы включаем в 14 статью, очень простая. Человек в центре Конституции. Человек, его права и свободы. И здесь речь не столько о сложных юридических формулировках, а о том, какие права есть у каждого человека, а какие только у граждан, — пояснила Аубакирова.

Так, по ее словам, пункт 2 статьи 14 закрепляет права и свободы человека, а далее прописаны права граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства.

При этом иностранцы и лица без гражданства могут пользоваться отдельными правами наравне с гражданами, однако такие права будут предоставляться не автоматически, а только в случаях, прямо предусмотренных законом.

— А могут ли такими правами пользоваться иностранцы или лица без гражданства? Конституция дает четкий ответ, понятный. Да, могут, но только если это прямо решено законом. То есть права у иностранцев и лиц без гражданства возникают не автоматически, а только если Құрылтай большинством голосов примет соответствующий закон, в котором будет четко определен объем этих прав, условий их использования и обязанности других лиц и государства по отношению к обладателю этих прав. Это честный, прозрачный подход, который защищает и государственные интересы, и граждан, и саму правовую систему, — отметила она.

По ее словам, предлагаемые изменения не ограничивают права, а уточняют их содержание и объём, что позволит снизить количество споров, злоупотреблений и произвольных решений.

Как сообщила ранее сенатор Ляззат Калтаева, проект новой Конституции, обеспечивает гарантии социального обеспечения граждан по возрасту, болезни, инвалидности и по иным законным основаниям.