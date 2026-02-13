Внезапные проверки и без автоматических штрафов: что меняется для школ и детсадов Шымкента

Изменения связаны с реализацией концепции «Дети Казахстана», которая охватывает вопросы образования, здравоохранения, безопасности и социального благополучия ребенка.

Под новые требования подпадают все бюджетные организации, работающие с детьми. Это школы, детские сады, коррекционные учреждения, оздоровительные центры, школьные столовые и другие объекты, где обеспечивают питание, обучение, проживание и медицинское обслуживание.

— Государственный контроль будет осуществляться в четырех формах: плановые и внеплановые проверки, расследования и мониторинг с выездом на объект. Проверки соблюдения санитарных норм проводятся без предварительного уведомления, — сообщил заместитель руководителя департамента Алдаркул Ахметов.

Каждую проверку регистрируют в органах прокуратуры.

При этом штраф больше не становится автоматическим итогом визита инспекторов. Сначала учреждению выдают предписание об устранении нарушений. Административная ответственность наступает только в случае, если требования проигнорированы.

Если проверяющие фиксируют угрозу жизни и здоровью детей, они принимают срочные меры. В таких ситуациях могут временно приостановить работу учреждения или отстранить сотрудников.

Плановые проверки формируются с учетом степени риска. Списки публикуют заранее — до 10 декабря предыдущего года и до 10 мая текущего.

В ведомстве подчеркивают, что новый порядок направлен прежде всего на профилактику. Контроль должен предупреждать нарушения, а не служить инструментом наказания.

Отдельно применяется мониторинг. Его проводят при выявлении нарушений санитарного законодательства без возбуждения административного дела. Основанием могут стать поручения высших должностных лиц или решение главного государственного санитарного врача, например при вспышках инфекций или массовых отравлениях.

Если на одном объекте фиксируют случаи массовых заболеваний, проверку могут назначить и в аналогичных учреждениях, чтобы предотвратить распространение угрозы.

Сроки проверок ограничены. Плановая длится до 15 рабочих дней и при необходимости может быть продлена еще на такой же срок. Внеплановая продолжается до 10 рабочих дней с возможностью продления.

Если для устранения нарушений требуется дополнительное время или финансирование, учреждение может в течение трех рабочих дней обратиться с заявлением о продлении срока. Это не касается ситуаций, когда существует непосредственная опасность для детей.

Если предписание не выполнено, назначается внеплановая проверка. Повторные нарушения влекут ответственность в соответствии с законом. Если же требования исполнены и подтверждены документально, дополнительный контроль не проводят.

Кроме того, в Шымкенте обсуждают инициативу привлечь к мониторингу образовательных учреждений представителей общественного совета, депутатов маслихата и журналистов — в формате общественного контроля.