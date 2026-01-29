Детские сады Шымкента будут проверять без предупреждения

Дошкольные учреждения Шымкента не раз оказывались в центре общественного внимания. В частных детских садах фиксировались случаи физического воздействия на детей, а также грубые нарушения санитарных норм, когда малышей кормили из одной тарелки и одной ложкой.

Буквально на днях новый скандал разгорелся уже в государственном детском саду. По словам родителей и записям с камер видеонаблюдения, воспитатель пугала ребенка шприцем, угрожая сделать укол.

Эти эпизоды выявили уязвимость системы и показали необходимость более жесткого контроля. Одними увольнениями проблему не решить. Важным остается вопрос персональной ответственности каждого, кто работает с детьми.

— Здесь многое зависит от отношения конкретного человека к ребенку. Никто не принимает воспитателя с расчетом, что он будет причинять вред. По каждому подобному факту степень вины определяют правоохранительные органы, — отметил заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

С 1 февраля в Казахстане вводится усиленный контроль за всеми организациями образования, включая дошкольные учреждения, в рамках концепции «Дети Казахстана», утвержденной Правительством. Проверки будут проводиться по принципу внезапности и затронут вопросы безопасности, оздоровления детей и качества питания.

В Шымкенте к мониторингу планируют подключить и общественность. По словам замакима, предлагается сформировать специальные группы с участием представителей общественного совета, депутатов маслихата и журналистов.

Проверки будут проводиться без предварительных уведомлений. Участники мониторинга смогут выезжать в детские сады, осматривать учреждения и оценивать ситуацию на месте. При этом власти подчеркивают, что контроль не должен превращаться в давление или способ личной выгоды.

— Мы окажем полное содействие. Единственная просьба — не допускать перегибов и искусственного нагнетания. К сожалению, уже были случаи искажения фактов, в том числе со стороны отдельных блогеров, — подчеркнул Сарсен Куранбек.

Параллельно ужесточаются требования к самим учреждениям. Со следующего года все частные детские сады в обязательном порядке будут проходить лицензирование. Аналогичное правило вводится и для летних лагерей — уже с 1 апреля текущего года.

Предполагается, что внедренная ваучерная система позволит «отсеять» недобросовестные учреждения. Поддержку и развитие получат только те детские сады, которые реально обеспечивают безопасность детей и качественное воспитание.

Отметим, сегодня функционируют более 600 детских садов, из них 71 — государственный. Все учреждения финансируются по ваучерной системе. Дошкольным воспитанием в городе охвачено свыше 74 тысяч детей.