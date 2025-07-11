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    17:41, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Мать заявила об избиении сына в частном детском саду Шымкента

    Женщина утверждает, что мальчик неоднократно возвращался домой с синяками, ссадинами и следами, похожими на отпечатки рук, передает корреспондент агентства Kazinform.

    м
    Фото: Kazinform

    По словам матери, ребенок посещал частный садик в Шымкенте всего полтора месяца, однако за это время не менее пяти раз приходил домой с синяками. Женщина обратилась с заявлением в полицию и поделилась своей историей в соцсетях.

    Мать заявила об избиении сына в частном детском саду Шымкента
    Фото: Kazinform

    — Сначала нам говорили, что он сам упал. Но в последний раз на руке остались следы, похожие на взрослую ладонь. В садике утверждали, что у ребенка «тонкая кожа» и что он якобы сам себя бьет. Это абсурд! Когда я попросила показать записи с камер, оказалось, что за весь месяц их нет. Якобы не было света. Я забрала ребенка из садика и хочу справедливости, чтобы другие дети не страдали, — рассказала мама мальчика Акмаржан Орынбасар.

    Мать заявила об избиении сына в частном детском саду Шымкента
    Фото: Kazinform

    Руководство детского сада настаивает, что обвинения беспочвенны. По словам воспитателей, учреждение оборудовано системой круглосуточного видеонаблюдения, и все родители имеют доступ к камерам.

    — В нашем садике никогда не было насилия. Более 120 родителей имеют доступ к записям. Единственное исключение — два часа отключения света, когда запись действительно отсутствовала. Если ребенок травмируется во время игр, мы сразу сообщаем родителям. Например, когда сын Акмаржан только начал ходить, он сам ударился о стену. Тогда я сразу позвонила матери, и она забрала его домой, — прокомментировала воспитатель Арайлым Ысырайлым.

    Мать заявила об избиении сына в частном детском саду Шымкента
    Фото: Kazinform

    В полиции сообщили, что заявление зарегистрировано, возбуждено уголовное дело.

    — По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия: проверка записей с камер, опросы свидетелей, сбор медицинских доказательств. Расследование проводится объективно и всесторонне, — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

    Мать заявила об избиении сына в частном детском саду Шымкента
    Фото: Kazinform

    Напомним, ранее в Павлодаре воспитатель одного из детских садов была отстранена от работы после заявлений десяти родителей о побоях малышей.

    Теги:
    Детсады Дети Регионы Шымкент Уголовное дело
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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