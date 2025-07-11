Мать заявила об избиении сына в частном детском саду Шымкента

По словам матери, ребенок посещал частный садик в Шымкенте всего полтора месяца, однако за это время не менее пяти раз приходил домой с синяками. Женщина обратилась с заявлением в полицию и поделилась своей историей в соцсетях.

Фото: Kazinform

— Сначала нам говорили, что он сам упал. Но в последний раз на руке остались следы, похожие на взрослую ладонь. В садике утверждали, что у ребенка «тонкая кожа» и что он якобы сам себя бьет. Это абсурд! Когда я попросила показать записи с камер, оказалось, что за весь месяц их нет. Якобы не было света. Я забрала ребенка из садика и хочу справедливости, чтобы другие дети не страдали, — рассказала мама мальчика Акмаржан Орынбасар.

Фото: Kazinform

Руководство детского сада настаивает, что обвинения беспочвенны. По словам воспитателей, учреждение оборудовано системой круглосуточного видеонаблюдения, и все родители имеют доступ к камерам.

— В нашем садике никогда не было насилия. Более 120 родителей имеют доступ к записям. Единственное исключение — два часа отключения света, когда запись действительно отсутствовала. Если ребенок травмируется во время игр, мы сразу сообщаем родителям. Например, когда сын Акмаржан только начал ходить, он сам ударился о стену. Тогда я сразу позвонила матери, и она забрала его домой, — прокомментировала воспитатель Арайлым Ысырайлым.

Фото: Kazinform

В полиции сообщили, что заявление зарегистрировано, возбуждено уголовное дело.

— По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия: проверка записей с камер, опросы свидетелей, сбор медицинских доказательств. Расследование проводится объективно и всесторонне, — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.

Фото: Kazinform

Напомним, ранее в Павлодаре воспитатель одного из детских садов была отстранена от работы после заявлений десяти родителей о побоях малышей.