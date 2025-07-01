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    09:52, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Устроившего побои в детском саду воспитателя отстранили от работы в Павлодаре

    С заявлением в полицию в отношении воспитателя обратились 10 родителей пострадавших малышей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Устроившего побои в детском саду воспитателя отстранили от работы в Павлодаре
    Кадр из видео

    По информации уполномоченной по правам ребенка Павлодарской области, все пострадавшие дети уже прошли судебно-медицинскую экспертизу. Материалы уголовного дела находятся в управлении дознания департамента полиции региона. 

    — Изучение изъятых видеоматериалов продолжается. Не исключено, что количество потерпевших может увеличиться. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. От работы она отстранена, — написала детский омбудсмен Сауле Шакенева.

    Указывается, что заведующая детским садом получила строгий выговор. Тем временем, двое родителей со своими детьми обратились за психологической помощью в региональный центр поддержки.

     Напомним, в середине июня родители воспитанников детского сада № 116 Павлодара на записях с камер наблюдения обнаружили, что их детей бьет, таскает за волосы, дергает воспитатель. После стражи порядка заявили, что по факту открыто уголовное дело. 

     

    Теги:
    Детсады Закон и право Регионы Казахстана Павлодар Дети Регионы Полиция Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
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