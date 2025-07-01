Устроившего побои в детском саду воспитателя отстранили от работы в Павлодаре

По информации уполномоченной по правам ребенка Павлодарской области, все пострадавшие дети уже прошли судебно-медицинскую экспертизу. Материалы уголовного дела находятся в управлении дознания департамента полиции региона.

— Изучение изъятых видеоматериалов продолжается. Не исключено, что количество потерпевших может увеличиться. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. От работы она отстранена, — написала детский омбудсмен Сауле Шакенева.

Указывается, что заведующая детским садом получила строгий выговор. Тем временем, двое родителей со своими детьми обратились за психологической помощью в региональный центр поддержки.

Напомним, в середине июня родители воспитанников детского сада № 116 Павлодара на записях с камер наблюдения обнаружили, что их детей бьет, таскает за волосы, дергает воспитатель. После стражи порядка заявили, что по факту открыто уголовное дело.