Уголовное дело возбудили после побоев воспитанников детсада в Павлодаре

Ролик разослали по пабликам в Instagram родители детей, снявших видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как женщина, предположительно, воспитатель, жестокого обращается с малолетними, в частности, дергает за волосы, руки, толкает, бьет по лицу.

Указывается, что видео снято в детском саду № 116. После публикации на место сразу же направилась уполномоченная по правам детей Павлодарской области. В полиции, тем временем, сообщили, что открыто уголовное дело.



— Возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.





Указывается, что правовая оценка будет дана и руководителю детского сада.