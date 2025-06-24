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    22:06, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Уголовное дело возбудили после побоев воспитанников детсада в Павлодаре

    В Сети появились кадры из детского сада Павлодара, на которых видно, как женщина грубо обращается с детьми, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Уголовное дело возбудили после побоев воспитанников детсада в Павлодаре
    Кадр из видео

    Ролик разослали по пабликам в Instagram родители детей, снявших видео с камер наблюдения. На кадрах видно, как женщина, предположительно, воспитатель, жестокого обращается с малолетними, в частности, дергает за волосы, руки, толкает, бьет по лицу.

    Указывается, что видео снято в детском саду № 116. После публикации на место сразу же направилась уполномоченная по правам детей Павлодарской области. В полиции, тем временем, сообщили, что открыто уголовное дело. 


    — Возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, на которое возложены эти обязанности. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования, — сообщили в ДП Павлодарской области.

    Указывается, что правовая оценка будет дана и руководителю детского сада.

     

    Теги:
    Детсады Закон и право Регионы Казахстана Павлодар Дети Регионы Полиция Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
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