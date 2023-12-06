Внести изменения в правила платных автостоянок предлагают в Алматы

Акимат Алматы предлагает внести изменения и дополнения в правила организации платных автостоянок (автопарковок) города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект постановления опубликован на портале «Открытые НПА». В документе говорится, что дополнение вносится в целях уточнения границы частной и коммунальной автостоянки (автопарковки).

Согласно документу, коммунальная платная автостоянка будет иметь дорожную разметку синего цвета, а автостоянки тротуарного типа, размещаемые на обочинах дорог в пределах полосы отвода улиц, оснащаются электронным терминалом для оплаты и сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, предназначенными для учета времени парковки транспортных средств (мобильные комплексы, фото-, видеофиксации и учета времени парковки).

- Это связано с тем, что 98% оплаты приходится на безналичный расчет. Редко, кто носит с собой наличные деньги благодаря бесконтактным платежам с помощью смартфона, такие как QR-платежи. Сканер QR-кода встроен во все смартфоны, поэтому QR-код стал одним из самых доступных, удобных и быстрых средств безналичной оплаты, ведь оплата по QR-коду отличается от приема платежей по картам без дополнительных инструментов. Содержание электронных терминалов, инкассация денег из электронных терминалов, а также обеспечения их безопасности требуют дополнительных финансовых затрат, - пояснили в акимате Алматы.

Также коммунальные платные автостоянки площадочного типа, размещаемые на открытых или закрытых прилегающих к автомобильной дороге земельных участках, оснащаются электронными устройствами, отображающими количество свободных мест и сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме.

- Для урегулирования вопроса в нормативный правовой акт требуется дополнение определения коммунальной платной автостоянки (автопарковка, паркинг), - говорится в документе.

Проект постановления акимата размещен на сайте для публичного обсуждения до 20 декабря.

В апреле прошлого года сообщалось, что платные парковки Алматы возвращены в коммунальную собственность города. Аким мегаполиса Ерболат Досаев позже рассказал о введении дифференцированного тарифа на платные парковки.

Также этим летом в городе начали менять таблички платных парковок, ранее принадлежавших компании А-parking.