Платные парковки в центре Алматы станут дороже этой осенью – Ерболат Досаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал о предлагаемых решениях по проблемам нехватки парковочных мест в городе, а также введению дифференцированного тарифа на платные парковки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, этом году будет представлена концепция формирования единого парковочного пространства Алматы, при этом будут охвачены все восемь районов города.

«Кто живет в Алматы, могут заметить, что вдоль улиц есть места постоянного ежедневного накопления. То есть паркуется машина, но это не является паркингом. Город хочет их легализовать, провести соответствующую необходимую инфраструктуру. Систему дифференцированной оплаты мы хотели ввести так: в центре дороже, как во всем мире, а двигаясь к новым районам, по мере удаления от центра, ставка будет ниже. Поэтому дифференцированный тариф мы будем вводить этой осенью. Надеюсь, в сентябре эту работу закончим и предложим на рассмотрение маслихата, чтобы они нас поддержали», - сообщил Ерболат Досаев, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Все средства, как заверил аким, будут поступать в местный бюджет.

«Кроме этого, я разделил эти средства. Сколько район, например, соберет у себя, столько я ему верну. Город собранные средства себе оставлять не будет, а направит на развитие инфраструктуры самих районов. Думаю, что акимы районов будут крайне заинтересованы, чтобы больше собирать средств с парковок», - добавил градоначальник.

Кроме уличных парковок, как проинформировал Ерболат Досаев, предлагается строительство механических парковок во дворах, где мало пространства. Новые технологии позволяют в среднем собрать от 12 до 16 машин. За счет этого будут очищены проезды дорог.

«Также будут строиться капитальные многоуровневые паркинги. Проекты будут осуществляться за счет финансирования города. Также мы хотим пригласить всех частников, кто заинтересован, на принципах государственно-частного партнерства строить такого рода парковки. Город гарантированно будет компенсировать. Первый многоуровневый паркинг будет около здания Национального банка. Нацбанк передал нам свой недостроенный паркинг. Мы его планируем завершить. В этом году проектно-сметную документацию сделаем, а в следующем году запустим первый многоуровневый коммунальный паркинг, кто живет выше по улице Сатпаева», - пояснил аким.

По его данным, на жителей Алматы зарегистрировано около 550 тысяч машин. Ежедневно система «Сергек» регистрирует до 250 тысяч въезжающих машин из агломерации. Одновременно в городе находится почти 750-800 тысяч машин.