Внедорожник с туристами перевернулся в Алматинской области: есть погибший
На 4-м километре автодороги Кайынды–Саты в Кегенском районе внедорожник опрокинулся за пределы проезжей части, передает агентство Kazinform.
В СМИ появилась информация о том, что в салоне автомобиля находились иностранные туристы.
Как сообщили в департаменте полиции региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.
— По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Sequoia не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось за пределы проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир скончался на месте. Еще пятеро пассажиров с различными травмами доставлены в районную больницу, — отметили в пресс-службе ДП.
Водитель помещен в изолятор временного содержания. Проводится всестороннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Недавно в Алматинской области также произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: минивэн столкнулся с прицепом грузового автомобиля. В результате аварии погибли семь человек.