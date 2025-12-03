Внедорожник с туристами перевернулся в Алматинской области: есть погибший

В СМИ появилась информация о том, что в салоне автомобиля находились иностранные туристы.

Как сообщили в департаменте полиции региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.

— По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Sequoia не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось за пределы проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир скончался на месте. Еще пятеро пассажиров с различными травмами доставлены в районную больницу, — отметили в пресс-службе ДП.

Водитель помещен в изолятор временного содержания. Проводится всестороннее расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Недавно в Алматинской области также произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: минивэн столкнулся с прицепом грузового автомобиля. В результате аварии погибли семь человек.