В МСХ назвали возможную причину гибели более 100 тюленей в Мангистау

Напомним, 3 ноября в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей.

Данный факт отделом внутренних дел Тупкараганского района Мангистауской области зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).

На сегодня Институтом гидробиологии и экологии на месте ведется работа по вскрытию и частичному отбору проб с туш, с которых возможно отобрать пробы.

Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается. Туши обнаруженных тюленей собираются сотрудниками Инспекции рыбного хозяйства и местными исполнительными органами, и утилизируются.

По мнению сотрудников Института, смерть тюленей произошла более месяца назад, однако на побережье они вынесены западным штормовым ветром только сейчас.

— Кроме того, по мнению ученых на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям, — сообщили в МСХ.

Напомним, ранее, в июле текущего года, на побережье Актау также была обнаружена туша тюленя.

Кроме того, в мае этого года на побережье Мангистау было найдено 279 мертвых тюленей.



