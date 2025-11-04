РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    16:36, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В МСХ назвали возможную причину гибели более 100 тюленей в Мангистау

    В Комитете рыбного хозяйства МСХ сообщили, что возможной причиной массовой гибели тюленей в Мангистау могло стать ослабление их иммунитета и повышенная восприимчивость к инфекционным заболеваниям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В МСХ назвали возможную причину гибели более 100 тюленей в Мангистау
    Фото: управление рыбной инспекции Мангистауской области

    Напомним, 3 ноября в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей.

    Данный факт отделом внутренних дел Тупкараганского района Мангистауской области зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).
    На сегодня Институтом гидробиологии и экологии на месте ведется работа по вскрытию и частичному отбору проб с туш, с которых возможно отобрать пробы.
    Мониторинг побережья Каспийского моря продолжается. Туши обнаруженных тюленей собираются сотрудниками Инспекции рыбного хозяйства и местными исполнительными органами, и утилизируются.

    По мнению сотрудников Института, смерть тюленей произошла более месяца назад, однако на побережье они вынесены западным штормовым ветром только сейчас.

    — Кроме того, по мнению ученых на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям, — сообщили в МСХ.

    Напомним, ранее, в июле текущего года, на побережье Актау также была обнаружена туша тюленя.

    Кроме того, в мае этого года на побережье Мангистау было найдено 279 мертвых тюленей.

    Тюлени Экология Мангистауская область
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
