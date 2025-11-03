Мертвых тюленей обнаружили на побережье в Мангистау

Как рассказал местный житель, заметивший тюленей и сообщивший о находке в компетентные органы, на берегу лежали шесть мертвых животных. У двух из них на шее были запутаны рыболовные сети.

По данному факту управление рыбоохраны Мангистауской области проинформировало, что на место происшествия выехали инспекторы всех уполномоченных ведомств.

— Специалисты действуют в соответствии с установленным алгоритмом. На месте работают сотрудники Институт гидробиологии и экологии, — говорится в официальном сообщении.

Напомним, ранее, в июле текущего года, на побережье Актау также была обнаружена туша тюленя.

Кроме того, в мае этого года на побережье Мангистау было найдено 279 мертвых тюленей.