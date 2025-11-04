Число погибших тюленей на побережье в Мангистау достигло 112

— 3 ноября на основании поступившего от жителей сообщения о выявлении трупов тюленей на морском побережье Баутино Тупкараганского района был проведен отбор проб морской воды на побережье населенных пунктов Форт-Шевченко и Баутино Тупкараганского района, — сообщает департамент экологии Мангистауской области

Кроме того, совместно с управлением рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга береговой линии Тупкараганского района от населенного пункта Асан до мыса Баутино были обнаружены туши 112 каспийских тюленей.

В том числе:

от населенного пункта Асан до пляжа города Форт-Шевченко — 39 туш,

от пляжа города Форт-Шевченко до мыса Баутино — 73 туши.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспийского моря в районе села Баутино Тупкараганского района были обнаружены туши тюленей.