РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:18, 06 Август 2025 | GMT +5

    Выплаты казахстанцам, родившимся с 1949 по 2010 годы — фейк

    В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о выплатах гражданам, родившимся с 1949 по 2010 годы, в размере 70 000 тенге не соответствует действительности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    фейк
    Фото: freepik

    В ведомстве подчеркнули, что для якобы получения выплат неизвестные лица предлагают перейти по ссылке, что может быть связано с попытками завладеть личными данными пользователей.

    — Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке, — говорится в сообщении.

    Министерство напомнило, что официальная информация о мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС с короткого номера 1414.

    В заключение в Минтруда призвали граждан доверять только официальным источникам и подчеркнули, что распространение ложной информации карается по закону.

    Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что многодетные семьи, имеющие менее 6 детей, могут лишить государственного пособия, что оказалось недостоверными сведениями.

    Теги:
    Соцвыплаты Минтруда и соцзащиты РК Соцсети Фейки Кибербезопасность Социальные сети
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают