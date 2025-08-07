Выплаты казахстанцам, родившимся с 1949 по 2010 годы — фейк

В ведомстве подчеркнули, что для якобы получения выплат неизвестные лица предлагают перейти по ссылке, что может быть связано с попытками завладеть личными данными пользователей.

— Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке, — говорится в сообщении.

Министерство напомнило, что официальная информация о мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС с короткого номера 1414.

В заключение в Минтруда призвали граждан доверять только официальным источникам и подчеркнули, что распространение ложной информации карается по закону.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что многодетные семьи, имеющие менее 6 детей, могут лишить государственного пособия, что оказалось недостоверными сведениями.