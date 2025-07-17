Семьи с 4 и 5 детьми не лишают пособий по многодетности - Минтруда РК
В Министерстве труда и социальной защиты населения прокомментировали распространяющуюся в соцсетях информацию о том, что многодетные семьи, имеющие менее 6 детей, могут лишить государственного пособия, передает агентство Kazinform.
- Ряд средств массовой информации, информационных групп и страниц в социальных сетях распространяют недостоверные сведения о том, что многодетными, по действующему законодательству, признаются только семьи, имеющие 6 и более детей, - отметили в министерстве.
Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что, в соответствии с действующим законодательством, статус многодетной получает семья, в составе которой есть 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.
Таким семьям выплачивается ежемесячное пособие вне зависимости от дохода. Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:
- с 4 детьми – 16,03 МРП или 63 030 тенге;
- с 5 детьми – 20,04 МРП или 78 798 тенге;
- с 6 детьми – 24,05 МРП или 94 565 тенге;
- с 7 детьми – 28,06 МРП или 110 332 тенге;
- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 15 728 тенге на каждого ребенка.
Кроме того, женщинам, родившим и воспитавшим 6 и более детей и имеющим подвески «Күміс алқа», «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени, ежемесячно выплачивается пособие награжденным матерям в следующих размерах:
- награжденным подвеской «Күміс алқа» – 6,40 МРП или 25 165 тенге;
- награжденным подвеской «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени – 7,40 МРП или 29 097 тенге.
- Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону, - напомнили в ведомстве.