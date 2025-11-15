Власти ЮАР расследуют «загадку» прибытия самолета с 153 палестинцами

Самолет приземлился в аэропорту имени О. Р. Тамбо в Йоханнесбурге, но сначала пассажирам было отказано во въезде из-за отсутствия штампов о выезде из страны отправления — и после этого они провели более 10 часов в самолете.

По словам Рамафосы, большинство из них в итоге допустили на территорию ЮАР — после вмешательства местной благотворительной организации и «из чувства сострадания и гуманности».

Обстоятельства их выезда из Газы и перелета в ЮАР остаются неясными и станут предметом официального расследования.

Нежданные гости

По словам Рамафосы, группа из 153 человек «таинственным образом оказалась в самолете, который сделал остановку в Найроби и прибыл в ЮАР», сообщает портал News24.

Израильское военное ведомство COGAT, контролирующее переходы из Газы, заявило, что жители покинули анклав после того, как «третья страна согласилась принять их», не уточнив, какая именно.

По данным палестинского посольства в Претории, пассажиры вылетели из аэропорта Рамон в Израиле и направились в ЮАР через Найроби, «без какого-либо предварительного уведомления или координации».

В заявлении посольства говорится, что «незарегистрированная и вызывающая много вопросов организация» воспользовалась трагическими гуманитарными обстоятельствами, обманула семьи, собрала с них деньги и организовала поездку незаконным и безответственным образом.

Из 153 пассажиров 23 вылетели далее в другие страны, а 130 были допущены на территорию ЮАР, сообщили местные власти.

Рамафоса отметил, что был проинформирован о ситуации министром внутренних дел и принял решение не разворачивать людей обратно.

— Даже если у них нет необходимых документов — это люди из страны, разрушенной войной, — цитирует президента News24.

Сирил Рамафоса также заявил журналистам, что правительство проведет «полную проверку обстоятельств дела» и позже представит общественности разъяснение того, «как именно возникла эта ситуация», передает телеканал SABC.

Смутные перспективы

Министр внутренних дел ЮАР Леон Шрайбер заявил, что обладатели палестинских паспортов в целом имеют право на безвизовый въезд в Южную Африку сроком до 90 дней, однако отсутствие штампов о выезде из страны-отправной точки поездки, обратных билетов или адресов проживания на территории ЮАР стало причиной первоначального отказа во въезде.

После проверки выяснилось, что отсутствие этих данных не связано с намерением прибывших подать прошение об убежище, после чего им разрешили выйти из самолета.

— Все путешественники имеют действительные паспорта, и на данный момент никто из них не запросил убежище, — сказал министр внутренних дел.

Благотворительная организация Gift of the Givers взяла на себя обеспечение палестинцев жильем.

Неясно, однако, какие шаги намерены предпринять далее сами прибывшие и южноафриканские власти.

Один из прибывших палестинцев рассказал телеканалу eNCA, что рад оказаться в Южной Африке — «стране мира, законов и справедливости».

— Мы приехали из Газы, где ежедневно сталкивались со смертью. Мы пережили двухлетнюю войну и счастливы, что теперь здесь, — сказал мужчина, прилетевший с женой и двумя детьми.

В то же время Gift of the Givers призвала президента Сирила Рамафосу провести расследование в отношении Министерства внутренних дел и пограничных служб в связи с «унижением, которому подверглись палестинцы».

По словам основателя организации доктора Имтияза Сулаймана, людям пришлось ждать на взлетной полосе более десяти часов, им отказывали в еде, которую пытались доставить волонтеры, и власти «использовали все возможные предлоги, чтобы не позволить пассажирам сойти с борта».

Южная Африка давно занимает жесткую позицию в отношении израильской военной операции в Газе. С начала конфликта по всей стране проходят массовые марши в поддержку Палестины, хотя проводятся и небольшие акции в поддержку Израиля.

В 2023 году правительство ЮАР подало в Международный суд ООН иск против Израиля, обвинив его в геноциде в Газе — обвинение, которое Израиль решительно отверг, назвав его безосновательным.

Ранее сообщалось, что в Италию из сектора Газа прибыли три самолета с 19 палестинскими детьми, нуждающимися в лечении.