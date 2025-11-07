Палестинских детей доставили в Италию для получения медпомощи

После прибытия несовершеннолетние были доставлены в специализированные медицинские учреждения различных городов и регионов страны.

Как сообщает МИД Италии, это уже 16-я гуманитарная операция по эвакуации с января 2024 года. Вместе с детьми в Италию прибыли их семьи и опекуны. Пациенты распределены по 15 больницам в девяти регионах страны.

Перелет был осуществлен двумя военными самолетами C-130 ВВС Италии и одним Boeing 777. Самолеты вылетели из аэропорта Эйлат (Израиль) и приземлились в Риме, Милане и Вероне.

— Палестинские дети направлены в больницы, заранее определенные министерством здравоохранения совместно с Агентством гражданской обороны и МИД для оказания им необходимой помощи, — сообщил генерал Джованни Мария Ианнуччи, руководитель координационного центра итальянских вооруженных сил.

По его словам, Италия находится на переднем крае гуманитарной поддержки.

— Мы уже приняли около 200 детей. Это наш конкретный вклад, особенно в помощь самым уязвимым, — отметил генерал.

МИД Италии подчеркнул, что правительство уделяет особое внимание приему тяжело больных палестинских детей, страдающих врожденными заболеваниями, серьезными травмами или ампутациями.

Всего с начала эвакуаций в Италию из сектора Газа прибыли 750 человек — 215 детей и их сопровождающие. Медицинскую помощь они получают в более чем 30 клиниках по всей стране.

Напомним, хотя двухлетние израильские атаки, начавшиеся 8 октября 2023 года, официально завершились соглашением о прекращении огня 10 октября 2025 года, оккупация и нарушения в отношении Газы продолжаются.

С начала конфликта погибло 68 865 палестинцев, более 170 тысяч получили ранения, большинство — женщины и дети. ООН сообщает, что 90% инфраструктуры сектора разрушено, а восстановление обойдется примерно в 70 млрд долларов.