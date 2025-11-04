Израиль вновь нарушил режим прекращения огня в секторе Газа

Армия Израиля в очередной раз нарушила режим прекращения огня, нанеся удар по городу Хан-Юнус, расположенному на юге сектора Газа.

Как сообщает палестинское информагентство WAFA, израильские беспилотники атаковали район Бени-Сухейла, расположенный в восточной части Хан-Юнуса, в результате чего группа палестинцев получила ранения.

Кроме того, обстрелу из артиллерийских орудий подверглись населенный пункт Абасан-Кебир и его окрестности, а также школа «Ханса».

Израильские военные также обстреляли несколько лодок у побережья лагеря беженцев Нусейрат, расположенного в центральной части сектора Газа.

Хотя двухлетние израильские атаки, начавшиеся 8 октября 2023 года, завершились подписанием соглашения о прекращении огня 10 октября 2025 года, однако на практике оккупация и нарушения в отношении Газы продолжаются.

С октября 2023 года погибло 68 865 палестинцев, еще 170 670 человек получили ранения. Большинство погибших и раненых — женщины и дети.

В ООН заявили, что 90% инфраструктуры сектора Газа разрушено, а стоимость восстановления оценивается примерно в 70 миллиардов долларов.

После вступления в силу соглашения Израиль неоднократно нарушал его условия. По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате этих нарушений погибли 226 палестинцев, еще 600 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о том, что власти Израиля объявили о восстановлении режима прекращения огня в секторе Газа после нанесения масштабных ударов по позициям группировки ХАМАС.