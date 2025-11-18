Власти Великобритании могут начать изымать ювелирные украшения у мигрантов

По словам источника издания, речь идет о том, чтобы мигранты, располагающие средствами, делали вклад в покрытие расходов на свое содержание.

Заместитель главы МВД Алекс Норрис уточнила, что мера не затронет такие украшения, как обручальные кольца, и подчеркнул, что ювелирные изделия не будут изыматься на границе.

— Если кто-то приедет с чемоданом золотых колец, тогда это будет несколько иная ситуация, чем в случае с фамильными драгоценностями или личными вещами, — отметил он.

Норрис также назвал неприемлемой ситуацию, при которой мигрант получает из бюджета 800 фунтов стерлингов в месяц и «покупает себе Audi».

Ранее сообщалось, что Великобритания ужесточает правила миграции для беженцев. Согласно новым инициативам британского правительства, беженцы смогут подать заявку на вид на жительство только после 20 лет проживания в Великобритании.