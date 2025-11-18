РУ
    05:58, 18 Ноябрь 2025

    Власти Великобритании могут начать изымать ювелирные украшения у мигрантов

    Власти Соединенного Королевства могут начать изымать ювелирные украшения и другое имущество у нелегальных мигрантов в качестве оплаты за их проживание, передает агентство Kazinform со ссылкой на газету Financial Times. 

    Мигранты
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    По словам источника издания, речь идет о том, чтобы мигранты, располагающие средствами, делали вклад в покрытие расходов на свое содержание.

    Заместитель главы МВД Алекс Норрис уточнила, что мера не затронет такие украшения, как обручальные кольца, и подчеркнул, что ювелирные изделия не будут изыматься на границе.

    — Если кто-то приедет с чемоданом золотых колец, тогда это будет несколько иная ситуация, чем в случае с фамильными драгоценностями или личными вещами, — отметил он.

    Норрис также назвал неприемлемой ситуацию, при которой мигрант получает из бюджета 800 фунтов стерлингов в месяц и «покупает себе Audi». 

    Ранее сообщалось, что Великобритания ужесточает правила миграции для беженцев. Согласно новым инициативам британского правительства, беженцы смогут подать заявку на вид на жительство только после 20 лет проживания в Великобритании. 

