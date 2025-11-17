Великобритания ужесточает правила миграции для беженцев

Кроме того, их статус будет пересматриваться каждые 30 месяцев. Об этом сообщила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд в интервью изданию The Sunday Times.

Нововведения коснутся тех мигрантов, кто прибыл в страну нелегально, например, на лодках или в грузовиках, а также тех, кто подаст заявление на убежище после окончания срока действия их визы.

С принятием нового закона Великобритания станет одной из стран с самым длительным сроком ожидания для запроса вида на жительство в Европе. В настоящее время лидером по этому показателю является Дания, где необходимо ждать восемь лет. Для тех, кто прибыл в страну легально, срок ожидания для подачи заявления на ВНЖ составит 10 лет.

Шабана Махмуд также заявила о планах отменить обязательство государства предоставлять материальную поддержку просителям убежища. Те, кто способен обеспечивать себя самостоятельно, но не делает этого, потеряют право на социальное жилье и пособия. Поддержки лишатся и те, кто совершит правонарушение.

Кроме того, статус беженцев будет пересматриваться каждые 30 месяцев, а граждан из стран, признанных безопасными, будут возвращать на родину. Махмуд отметила, что многие беженцы, получившие убежище, остаются в Великобритании на постоянное место жительства.

До сих пор, согласно законодательству, принятому лейбористским правительством в 2005 году, беженцы могут подать заявление на бессрочный вид на жительство после пяти лет пребывания в Великобритании, что открывает им доступ к социальной помощи и льготам, а также к гражданству.

Ранее сообщалось, что Евросоюз создаст механизм переселения мигрантов из перегруженных стран. Проблема с нелегальной миграцией является одной из актуальных в политической повестке большинства европейских государств.