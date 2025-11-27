РУ
    19:05, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Власти Бангладеша изъяли 10 кг золота из банковских ячеек экс-премьера

    Антикоррупционные органы Бангладеш изъяли около 10 килограммов золота на сумму примерно 1,3 миллиона долларов из банковских ячеек, принадлежащих бывшему премьер-министру Шейх Хасине, передает агентство Kazinform со ссылкой на Dawn

    Фото: Oxu.az

    Представители Центрального разведывательного подразделения Национального налогового совета заявили, что золото было обнаружено после вскрытия ячеек, которые были арестованы в сентябре.

    — По решению суда мы вскрыли сейфы и обнаружили около 9,7 килограмма золота, принадлежащего бывшему премьер-министру, — сообщил AFP высокопоставленный сотрудник CIC, пожелавший остаться анонимным.

    Среди изъятого — золотые монеты, слитки и ювелирные изделия.

    Следователи отметили, что Хасина не внесла часть подарков, полученных во время пребывания у власти, в государственную казну, как того требует закон.

    Национальный налоговый совет также проверяет возможное уклонение от уплаты налогов и изучает, была ли задекларирована изъятая партия золота в налоговых декларациях Хасины.

    Ранее в этом месяце Международный трибунал по уголовным делам приговорил Хасину к смертной казни за жестокое подавление студенческого восстания. По данным ООН, в ходе этой акции погибло до 1 400 человек, когда Хасина пыталась удержаться у власти.

     

