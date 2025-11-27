Власти Бангладеша изъяли 10 кг золота из банковских ячеек экс-премьера

Представители Центрального разведывательного подразделения Национального налогового совета заявили, что золото было обнаружено после вскрытия ячеек, которые были арестованы в сентябре.

— По решению суда мы вскрыли сейфы и обнаружили около 9,7 килограмма золота, принадлежащего бывшему премьер-министру, — сообщил AFP высокопоставленный сотрудник CIC, пожелавший остаться анонимным.

Среди изъятого — золотые монеты, слитки и ювелирные изделия.

Следователи отметили, что Хасина не внесла часть подарков, полученных во время пребывания у власти, в государственную казну, как того требует закон.

Национальный налоговый совет также проверяет возможное уклонение от уплаты налогов и изучает, была ли задекларирована изъятая партия золота в налоговых декларациях Хасины.

Ранее в этом месяце Международный трибунал по уголовным делам приговорил Хасину к смертной казни за жестокое подавление студенческого восстания. По данным ООН, в ходе этой акции погибло до 1 400 человек, когда Хасина пыталась удержаться у власти.