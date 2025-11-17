РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:05, 17 Ноябрь 2025

    Экс-премьера Бангладеш приговорили к смертной казни

    Международный уголовный трибунал Бангладеш заочно вынес бывшему премьер-министру Шейх Хасине смертный приговор по обвинениям в преступлениях против человечности, совершенных во время прошлогодних волнений, передает агентство Kazinform со ссылкой на NDTV.

    Фото: Oxu.az

    Суд признал Хасину виновной по трем пунктам обвинения, завершив многомесячный судебный процесс, в ходе которого она была признана виновной в отданном распоряжении о жестоком подавлении студенческого восстания в прошлом году, приведшего к падению ее правительства «Авами Лиг».

    Трибунал в составе трех членов, возглавляемый судьей Мохдом Голамом Мортузой Маджумдером, также вынес решение против двух помощников Хасины, бывшего министра внутренних дел Асадуззамана Хан Камаля и бывшего начальника полиции Чоудхури Абдуллы Аль-Мамуна, по тем же обвинениям.

    Суд заявил, что трое обвиняемых действовали в сговоре, совершая зверства с целью убийства протестующих по всей стране. Однако бывший начальник полиции был помилован.

    Согласно данным телеканала в преддверии вынесения приговора по всей стране усилены меры безопасности.

    Напомним, 5 августа 2024 года премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. Протесты против нее и ее правительства начались с выступлений в начале июля недовольных высоким уровнем безработицы студентов.

    В начале этого года в Бангладеш протестующие разгромили и подожгли бывший семейный дом свергнутого премьер-министра Шейх Хасины.

     

    Бангладеш Смертная казнь Мировые новости
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
