Владельца ресторана с двумя звездами Michelin судят за блюда с муравьями в Южной Корее

В Южной Корее суд рассматривает дело владельца ресторана в Сеуле, где посетителям подавали сорбет с сушеными муравьями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Yonhap .

Владельца заведения с двумя звездами Michelin и управляющую компанию обвиняют в нарушении закона о санитарной безопасности пищевых продуктов.

По данным следствия, ресторан с 2021 года ввозил сушеные продукты из муравьев из США и Таиланда и около четырех лет добавлял их в некоторые блюда.

Южнокорейские нормы разрешают использовать в пищевой продукции десять видов насекомых, однако муравьи в этот перечень не входят.

Прокуратура Западного округа Сеула утверждает, что ресторан более 12,2 тысяч раз продал сорбет с муравьиной начинкой и на этом заработал около 86,4 тысяч долларов. По их данным, в приготовлении блюд использовалось около 49 тысяч муравьев.

Подсудимые признали большую часть обвинений, однако не согласились с расчетами прокуратуры. Защита заявила, что добавку подавали только с согласия гостей и попробовать ее якобы соглашались около 60% посетителей. Адвокаты также отметили, что муравьев использовали лишь в одном из блюд меню, которое имеет в целом 15 позиций.

Гособвинители просят суд приговорить владельца ресторана к одному году тюремного заключения.

Компанию, управляющую рестораном, также предложили оштрафовать на 14,4 тысяч долларов.

Суд огласит приговор 2 сентября.

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Ранее в Казахстане, после посещения ресторана в городе Кандыагаш Актюбинской обласи госпитализировали более 100 человек.

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Полиция начала досудебное расследование.