Владельцев легких дронов обяжут сдавать тест перед полетом в Британии

Тысячи жителей Великобритании получили дроны в качестве рождественских подарков, однако теперь новым владельцам предстоит пройти обязательный теоретический тест перед полетами на открытом воздухе.

С 1 января все, кто собирается запускать дроны или авиамодели массой свыше 100 гр. на открытом воздухе в Британии, обязаны пройти онлайн-экзамен управления гражданской авиации Великобритании и получить удостоверение оператора дрона. Ранее это требование распространялось только на более тяжелые устройства.

Кроме того, владельцы беспилотных летательных аппаратов весом от 100 граммов должны пройти регистрацию в авиационном ведомстве. Регулятор считает, что новые требования могут затронуть до 500 тысяч человек по всей Великобритании.

Требования распространяются и на несовершеннолетних, однако зависят от их возраста. Подростки младше 18 лет могут самостоятельно сдавать экзамен и управлять беспилотниками, но родитель или опекун должен зарегистрироваться в управлении гражданской авиации Великобритании.

Дети до 13 лет также обязаны получить удостоверение оператора дрона, при этом во время прохождения теста рядом должен находиться взрослый. Дети до 12 лет могут управлять беспилотниками только под присмотром лица старше 16 лет, а их родителям или опекунам также необходимо пройти регистрацию в регуляторе.

Ведомство подчеркивает, что полеты без необходимых документов считаются нарушением закона и могут повлечь за собой штрафы, а в серьезных случаях — уголовную ответственность.

— Беспилотные летательные аппараты часто дарят на Рождество, и с вступлением в силу новых правил все пользователи обязаны зарегистрироваться, получить удостоверение оператора дрона и соблюдать требования безопасности, — отметил представитель авиационного ведомства Джонатан Николсон. — Мы хотим, чтобы люди получали удовольствие от полетов, но крайне важно заранее ознакомиться с правилами и понимать, где и как можно безопасно управлять беспилотниками, — добавил он.

Пользователям также рекомендуется ознакомиться с правилами, а перед каждым полетом проверять наличие ограничений на использование воздушного пространства и соблюдать безопасную дистанцию от аэропортов и вертолетных площадок, чтобы не создавать угрозу для воздушных судов.

Ранее план применения беспилотников при чрезвычайных ситуациях был принят в Мангистау.