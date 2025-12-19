План применения беспилотников при чрезвычайных ситуациях принят в Мангистау

Данный план направлен на эффективную организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оперативную оценку обстановки, своевременное проведение поисково-спасательных работ, а также обеспечение безопасности населения.

В настоящее время беспилотные летательные аппараты широко применяются при чрезвычайных ситуациях. Эта современная технология позволяет оперативно контролировать труднодоступные территории, точно оценивать ситуацию, спасать человеческие жизни и минимизировать последствия происшествий.

В рамках принятого плана между двумя ведомствами уточнены механизмы обмена информацией, эффективного использования технических возможностей и скоординированных действий в условиях чрезвычайных ситуаций.