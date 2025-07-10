Производство сахара в Казахстане выросло в 10 раз

Производство говядины составило 133,6 тыс. тонн, что превышает показатель аналогичного периода 2024 года на 0,4%. Выпуск мяса птицы увеличился на 6,1% и достиг 157,7 тыс. тонн.

Молочная отрасль также показывает рост: производство молока выросло на 3,9% до 273,5 тыс. тонн, кефира — на 5,4% (37,1 тыс. тонн), сливочного масла — на 12,7% (15 тыс. тонн). Выпущено свыше 1,79 млрд куриных яиц, что на 0,3% выше прошлогоднего результата.

В сегменте зерновых и масличных продуктов наблюдаются значительные темпы роста. Производство пшеничной муки увеличилось на 6,5% и составило 1438,3 тыс. тонн, гречневой крупы — на 19,4% (10,7 тыс. тонн), макаронных изделий — на 7,8% (63,7 тыс. тонн).

Производство подсолнечного масла выросло на 21,7% и достигло 334,5 тыс. тонн, производство риса увеличилось на 21%, до 84,5 тыс. тонн.

В 10 раз увеличилось производство сахара — до 64 тыс. тонн по сравнению с 6,1 тыс. тонн в прошлом году. Производство соли за отчетный период выросло на 6,1% или 169,3 тыс. тонн.

Эти результаты способствуют укреплению продовольственной безопасности, расширению экспортного потенциала и развитию внутреннего агропроизводства.

Напомним, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС.

Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал в эксклюзивном интервью Kazinform о том, какие системные меры принимаются для обеспечения продовольственной безопасности.