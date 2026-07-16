В Казахстане улучшат водообеспечение 200 тыс. га орошаемых земель к концу 2026 года

В Казахстане продолжается реконструкция и модернизация более 4,6 тыс. км оросительных каналов. В этом году планируется завершить работы на 962 км, благодаря чему улучшится водоснабжение около 200 тыс. га орошаемых земель, передает Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

— В 2024–2025 годах завершены работы по реконструкции и модернизации порядка 1,5 тыс. км каналов. Например, к началу 2026 года были завершены работы по 46 совместным проектам с Европейским банком реконструкции и развития. Ведутся работы еще по 21 проекту. На сегодня выполнена реконструкция 502 км каналов из планируемых 717 км, — сообщает Минводы.

В ведомстве отметили, что при поддержке Исламского банка развития реализуются 9 проектов, в рамках которых на сегодня завершена реконструкция порядка 600 км каналов из планируемых 635 км.

— В текущем году в рамках совместного с ИБР проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов» начаты строительно-монтажные работы в рамках 88 проектов по реконструкции ирригационных каналов, — добавили в министерстве.

Кроме того, в южных регионах страны начата автоматизация 103 ирригационных каналов общей протяженностью 968 км и орошаемой площадью 65 тыс. га.

— Также ведется автоматизация ранее прошедших реконструкцию 270 каналов общей протяженностью 1184 км. Разрабатывается проектно-сметная документация по 264 проектам по реконструкции ирригационных каналов с элементами автоматизации и внедрением современных систем учета воды. Кроме того, реализуются мероприятия в рамках Дорожной карты по модернизации Канала им. К. Сатпаева. На объекте предусмотрена замена 19 насосных агрегатов и 17 трансформаторов, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Жандос Салимов.

Ранее сообщалось, что Казахстан направил на орошение около 6 млрд кубометров воды с начала вегетационного периода.