Казахстан направил на орошение около 6 млрд кубометров воды с начала вегетационного периода

Как сообщили в ведомстве, по оперативным данным, с начала сезона общий объем водозабора по стране достиг 5,9 млрд кубометров, при этом орошено 701 тыс. гектаров посевных площадей.

С учетом прогнозных показателей в текущем вегетационном периоде по республике планируется забор порядка 11 млрд кубометров воды для орошения 1,2 млн гектаров сельскохозяйственных угодий.

С начала вегетационного периода с аграриями заключено 35 309 договоров на подачу поливной воды. Из них 26 585 договоров оформлены с РГП «Казводхоз» через разработанную Министерством водных ресурсов и ирригации биллинговую систему.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и области Жетысу заключено 33 645 договоров на орошение 829 тыс. гектаров земель. Из этой площади 77,7 тыс. гектаров занимают рисовые поля. По предварительным данным, фактический объем водозабора в южных регионах Казахстана составляет 5,8 млрд кубометров, поливом охвачено 585 тыс. гектаров орошаемых земель, включая все 77,7 тыс. гектаров рисовых посевов.

Как отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, подготовка к нынешнему поливному сезону началась заранее. По его словам, в прошлом году в южных регионах были проведены выездные совещания, на которых особое внимание уделялось необходимости строгого соблюдения лимитов водопотребления, дальнейшему сокращению площадей под влагоемкими культурами, диверсификации структуры посевов, а также обязательному внедрению водосберегающих технологий орошения.

— В прошлом году в южных областях были проведены выездные совещания по подготовке к текущему вегетационному периоду, где была подчеркнута необходимость строгого соблюдения лимитов водопотребления, дальнейшего сокращения посева влагоемких культур, диверсификации структуры посевов, а также обязательного внедрения водосберегающих технологий орошения. В каждом из данных регионов были созданы специальные рабочие группы для осуществления мониторинга и проведения разъяснительных работ. В нынешних погодных условиях необходимо обеспечить строгое соблюдение всех установленных лимитов, — подчеркнул Нуржан Нуржигитов.

Развитие водной инфраструктуры обеспечит создание 975 постоянных рабочих мест в Казахстане.