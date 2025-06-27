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    11:28, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане модернизируют еще 1000 сельских и малых городских школ

    Ежегодно не менее тячи школ проходят модернизацию по семи направлениям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минпросвещения РК.

    В Актюбинской области стартовало обучение в двух «комфортных школах»
    Фото: акимат Актюбинской области

    Как сообщили в ведомстве, модернизация направлена на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами через создание благоприятных комфортных условий для обучения и воспитания детей, укрепление материально-технического оснащения. Она включает капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, улучшение библиотек, столовых и условий безопасности.

    В 2025-2026 учебном году запланировано приобретение почти 1000 современных предметных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики и STEM. Модернизация библиотек 509 школ, столовых 375 школ, а также проведение капитального и текущего ремонта 598 школ, обновление мебели в 409 школах страны. Всего по итогам проведенных работ планируется улучшить условия обучения 369 тысяч обучающихся.

    Напомним, в 2025-2026 учебном году планируется ввести свыше 200 тысяч ученических мест по проекту «Келешек мектептері».

    ЮНИСЕФ обучит специалистов Казахстана новому стандарту питания в школах и больницах.

    Ранее министр просвещения РК Гани Бейсембаев сообщил, что в предстоящие 3 года в нашей стране не должно остаться аварийных или старых школ.

    Теги:
    Минпросвещения РК Ремонт Образование школа
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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