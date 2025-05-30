В Казахстане не должно быть аварийных или старых школ – Гани Бейсембаев

— Я считаю, что «Комфортные школы» — это ранее небывалый, не имеющий аналогов и один из самых выигрышных проектов, направленный на устранение разницы между городскими сельскими школами, полное решение проблемы трехсменных и аварийных школ. Сегодня мы видим, что в связи с со строительством этих школ во всем регионе началась работа. Благодаря проекту сейчас решен вопрос более 100 трехсменных школ, снесены более 30 аварийных школ. Кроме того, полностью решен вопрос более 200 школ, где имелась нехватка мест. В целом, большой результат, которого мы ожидам в этом году — на основе национального проекта полностью снять с повестки дня вопрос трехсменных школ, — сказал министр.

По его словам, в 2019–2020 годах было сказано, что в следующие 5 лет в стране будет нехватка около 1,5 млн ученических мест, и был поднят вопрос о строительстве 1 тысячи школ для решения вопроса. После этого по поручению Президента началось быстрое решение вопроса, за последние 6 лет построено более 1 тысячи школ и сданы в эксплуатацию более 1,5 млн ученических мест.

Министр также отметил, что в рамках проекта «Комфортная школа» будет построено 217 школ, создано 460 тысяч ученических мест.

— На сегодня школы строятся в соответствии с современными требованиями. Только в этом году сдано в эксплуатацию 105 школ. До конца года планируется сдать еще 112 школ. Сейчас идет строительство этих школ, некоторые близки к завершению. Инфраструктура школ отвечает требованиям 21 века. Начата работа по приведению в соответствие их внутреннего содержания. Эти школы должны и управляться по-другому. Для доведения внутреннего содержания и качества 217 школ до современного уровня при Национальной академии образования имени И.Алтынсарина создается система управления этими школами. На основе этой системы внутреннее содержание школ, их кадровая политика, стиль управления будут в руках управляющей группы, — сказал Гани Бейсембаев.

По словам министра, начата работа по улучшению состояния других 8 тысяч школ нашей страны на основе модели указанных 217 школ. Ежегодно закупается более тысячи современных кабинетов. Кроме того, ежегодно проводится капитальный ремонт около 300 школ.