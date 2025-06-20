ЮНИСЕФ обучает специалистов Казахстана новому стандарту питания в школах и больницах

В прошлом году Бюро национальной статистики при содействии ЮНИСЕФ провело мультииндикаторное кластерное обследование с включением 2 0000 домохозяйств.

— По предварительным результатам исследования 23% детей в возрасте 5-9 лет имеют избыточный вес, в том числе 6% — ожирение причем среди мальчиков этот процент выше, чем среди девочек. ЮНИСЕФ оказывал содействие Министерству здравоохранения и Министерству просвещения в разработке нового стандарта питания для организаций образования и здравоохранения, который вводится в действие с 1 сентября 2025 года и поддерживает в настоящее время внедрение этого стандарта путем обучения специалистов. Этот стандарт разработан с учетом современных международных требований к здоровому питанию и направлен на уменьшение потребления соли, сахара и жиров, а также увеличение потребления овощей и фруктов, — сказал Б. Жусупов.

Спикер также отметил, что дети в большей степени чем взрослые подвержены вредному влиянию загрязнения окружающей среды из-за особенностей детского организма. Всемирная организация здравоохранения рекомендует оценивать качество воздуха на основе мониторинга шести показателей — концентрации взвешенных PM 2.5, PM 10, озона, двуокиси азота, диоксида серы и монооксида углерода. Такой мониторинг осуществляет «Казгидромет».

В настоящее время Комитет санитарно-эпидемиологического контроля вместе с Национальным центром общественного здравоохранения проводит работу по гармонизации показателей качества воздуха с рекомендуемыми ВОЗ критериями.

По мнению координатора ЮНИСЕФ, в целом зона ответственности за здоровье детей и населения выходит за пределы системы здравоохранения и требует вовлечения других секторов и местных органов власти.

В заключение Б. Жусупов сообщил, что ЮНИСЕФ всецело поддерживает инициативу Министерства здравоохранения Казахстана по созданию системы раннего развития и вмешательства, которая предусматривает раннее выявление трудностей развития и раннее вмешательство на основе индивидуального плана развития специально разработанного для каждого ребенка, имеющего трудности развития.