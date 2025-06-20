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    11:23, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Свыше 200 тысяч ученических мест введут в Казахстане

    Свыше 200 тысяч ученических мест введут в 2025-2026 учебном году по проекту «Келешек мектептері», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

    Новую современную школу на 600 мест строят в Петропавловске
    Фото: акимат СКО

    В стране продолжается реализация инициированного Главой государства национального проекта «Келешек мектептері», в рамках которого предусмотрено создание 460 тысяч ученических мест.

    По итогам 2024 года уже введено в эксплуатацию 105 школ нового формата, а до конца 2025 года планируется ввести еще 112 школ. Таким образом, в новом учебном году будет создано дополнительно 206 тысяч ученических мест.

    Школы, построенные в рамках проекта, существенно отличаются от типовых зданий прошлых лет. Их общая площадь на 15–20% больше, а уровень технического оснащения — в четыре раза выше. В каждой школе предусмотрены кабинеты робототехники, STEM-лаборатории, залы хореографии, коворкинг-зоны и до четырёх спортивных залов.

    Всего в рамках национального проекта планируется строительство 217 школ на 460 тысяч ученических мест.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Общество школа
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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