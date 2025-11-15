Визит Токаева в РФ, фонд криптовалюты, рекорд Рыбакиной: что пишут мировые СМИ о Казахстане

Мировые медиа активно обсуждали государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву.

РИА Новости: Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и подвели итоги переговоров в Кремле, пишет РИА новости.

Основные положения Декларации

Москва и Астана договорились поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях.

Россия в полном объеме выполнит обязательства по строительству первой АЭС в Казахстане.

Планируется продвигать русский язык как средство межгосударственного общения в СНГ, развивать сотрудничество на Байконуре.

· Страны исходят из того, что обеспечивать безопасность в ущерб других нельзя, выступают за построение многополярного миропорядка.

· Государства поддерживают создание архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, готовы работать над интеграционными процессами, включая либерализацию торговых отношений.

· Стороны продолжат развивать общие рынки в рамках ЕАЭС, решать задачи повышения конкурентоспособности экономик, расширять финансовое сотрудничество и использование нацвалют.

· Россия и Казахстан будут формировать условия для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов и реализации совместных проектов, продолжат сотрудничество в образовании и подготовке кадров.

· Москва и Астана будут улучшать условия пребывания граждан стран на территории друг друга.

· Страны договорились взаимодействовать для сохранения водных ресурсов Каспийского моря с учетом проблемы обмеления.

Reuters: Россия и Казахстан договорились об укреплении связей в сфере нефти и нефтепродуктов по итогам переговоров в Москве

Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили двухдневную встречу в Москве.

— Мы договорились укреплять наше партнерство в сфере производства, транспортировки и поставок нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии. Мы подробно обсудили перспективы газового сотрудничества, в частности, газоснабжения приграничных с Россией регионов Казахстана, а также транзита в третьи страны, — цитирует Reuters заявление Президента Токаева в своем выступлении по итогам переговоров с Путиным.

Interfax: Нацбанк Казахстана запускает сервис межбанковских QR-платежей в массовом формате

О запуске национального проекта сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов на пресс-конференции в рамках Central Asia Fintech Summit в Алматы, поблагодарив банки за конструктивное участие в реализации инициативы, сообщает Interfax.

Он отметил, что единый QR упростит жизнь потребителям, укрепит отечественную финансовую систему и позволит Казахстану сохранить технологическое лидерство в регионе, передает Interfax.

ТАСС: OpenAI предоставит Казахстану доступ к образовательной версии ChatGPT

Казахстан подписал меморандум с американской компанией OpenAI, согласно которому казахстанские учителя получат доступ к ChatGPT Edu — специальной версии ChatGPT для образовательных учреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

— Этот инструмент создан для широкого применения в сфере образования и предоставляет доступ к самым современным моделям OpenAI с высоким уровнем безопасности, защиты данных и административного контроля, — говорится в сообщении.

В соответствии с меморандумом планируется ежегодное предоставление не менее 165 тыс. лицензий OpenAI для педагогов Казахстана в течение трех лет, уточнили в ведомстве.

The Times of Central Asia: Казахстан и Израиль укрепляют сотрудничество в области управления водными ресурсами

11 ноября министр водного хозяйства и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов и министр регионального сотрудничества Израиля Давид Амсалем подписали меморандум о сотрудничестве в целях углубления двусторонних связей в области управления водными ресурсами, пишет The Times of Central Asia.

Соглашение определяет совместные усилия по модернизации водохозяйственной инфраструктуры Казахстана, повышению эффективности водопользования, внедрению технологий водосбережения и повторного использования воды, а также обмену опытом в области инноваций и технологий, в частности в области сбора, управления и обработки данных дистанционного зондирования, пишет издание.

Меморандум также охватывает сотрудничество в области цифровизации мониторинга водных ресурсов, управления рисками наводнений и засух, научно-технического взаимодействия и программ подготовки специалистов.

АЗЕРТАДЖ: В Казахстане могут начать идентифицировать личность по рисунку вен на руках

Новые способы оплаты, которые внедряют банки Казахстана, будут проходить обязательные проверки. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Дмитрий Мун.

— Сейчас прорабатывается создание обязательной базы, которая будет собирать все виды подтверждения личности. В том числе рассматривается возможность добавления венозного рисунка на руках как одного из методов идентификации, — рассказал он.

Anadolu Ajansi: Страны Центральной Азии подписали План продовольственной безопасности до 2030 года

Представители стран Центральной Азии подписали План продовольственной безопасности до 2030 года, сообщает агентство Anadolu Ajansi.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК в ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления регионального сотрудничества, развития устойчивого сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности.

Товарооборот продукции АПК между Казахстаном и странами Центральной Азии за январь–сентябрь 2025 года составил 2,3 млрд долларов, увеличившись на 24,4% по сравнению с прошлым годом. Основу экспорта составляют пшеница, мука, растительное масло, говядина и сахар, импортируются преимущественно овощи и фрукты, пишет издание.

Bloomberg: Казахстан создает национальный резервный фонд криптовалюты объемом до 1 млрд долларов

Казахстан создает национальный резервный фонд криптовалюты в размере от 500 млн до 1 млрд долларов США, частично используя активы, конфискованные и репатриированные из-за рубежа.

Глава Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что инвестиции фонда будут включать биржевые инвестиционные фонды и акции компаний, связанных с цифровыми валютами. Фонд будет «очень осторожен к прямому вложению средств в криптовалюты», — заявил он в интервью Bloomberg в Лондоне.

The Caspian Post: В Казахстане ожидается экономический рост на 6,4% за десять месяцев 2025 года

По предварительным данным Национального статистического бюро, за первые десять месяцев 2025 года экономика Казахстана продемонстрировала устойчивый рост на 6,4% в годовом исчислении. Производство товаров увеличилось на 8,2%, а сектор услуг вырос на 5,3%, сообщает The Caspian Post.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Казахстана вырос на 7,3% в годовом исчислении, что обеспечило более 30% общего экономического роста. Согласно данным, в октябре промышленное производство выросло на 5,8% в годовом исчислении, что обусловлено ростом в машиностроении, химической и пищевой промышленности, нефтепереработке, металлургии и производстве строительных материалов.

В строительном секторе рост был обусловлен реализацией крупных инфраструктурных проектов. Объем работ увеличился на 15,1% по сравнению с 14,9% в январе–сентябре 2025 года.

CNN: Казахстанский певец завоевывает поклонников по всему миру

Димаш Кудайберген дал интервью CNN, в котором рассказал о своем творческом пути, дисциплине, лежащей в основе его необычного шестиоктавного диапазона, а также о своем стремлении продвигать культуру и ценности Казахстана на мировой сцене. Об этом пишет новостной портал Dimash News со ссылкой на CNN.

Отвечая на вопрос о своей роли посла Казахстана, Димаш подчеркнул, что считает своей главной миссией делиться культурой и ценностями страны с миром.

— Это моя главная миссия. Я стал международным певцом не для того, чтобы зарабатывать деньги или ради коммерческих целей. Я просто хочу делиться с мировой аудиторией нашей историей, нашими традициями, культурой, а также говорить о мире и любви, — сказал артист.

Agenzia Nova: Казахстанская авиакомпания AirAstana объявляет о новых заказах на Boeing 787-9 Dreamliner

Казахстанская авиакомпания Air Astana объявила о заказе до 15 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner в рамках программы расширения своего дальнемагистрального парка, сообщает Agenzia Nova.

Компания сообщила об этом в своем заявлении, уточнив, что соглашение включает пять заказов, пять опционов и пять прав покупки. Новый контракт дополняет три Boeing 787-9, уже запланированные к поставке в период с 2026 по 2027 год, таким образом, общее количество заказанных самолетов достигло 18. Новые поставки запланированы на период с 2032 по 2035 год, пишет издание.

Guinness world records: Рыбакина установила рекорд Гиннесса по крупнейшим призовым в истории тенниса

Как сообщает отдел новостей Guinness world records, Елена Рыбакина вошла в Книгу рекордов Гиннесса, установив рекорд WTA Finals — самый крупный гонорар в истории тенниса — 5,235 млн долларов.

Как отмечает сайт, ни один мужчина или женщина в профессиональном теннисе, как и ни одна спортсменка в истории женского спорта, не получали столь щедрое вознаграждение.

На прошлой неделе зарубежные СМИ также писали о Казахстане. В частности, были опубликованы новости о саммите «С5+1»: Астана — Вашингтон, национальных символов страны и туристическом потенциале Казахстана.